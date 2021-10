Pic de cas de Covid au Royaume-Uni: 35 000 positifs alors que le double coup « ont le virus sans s’en rendre compte » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les chiffres du dimanche 10 octobre représentent une augmentation hebdomadaire des cas de coronavirus de 4 135, en hausse d’environ 20 %. Dimanche 3 octobre, le Royaume-Uni a enregistré 30 439 cas et 43 décès.

Le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’application d’étude ZOE Covid, a récemment averti que les Britanniques entièrement vaccinés souffrant de leurs «pires rhumes de tous les temps» pourraient avoir Covid sans s’en rendre compte.

Au Royaume-Uni, 49 158 835 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que 45 168 344 sont entièrement vaccinées.

Les recherches de l’application ZOE Covid ont montré que les cinq principaux symptômes pour ceux qui ont reçu les deux vaccins Covid mais contractent toujours le virus sont un mal de tête, un nez qui coule, des éternuements, un mal de gorge et une perte d’odorat.

Le professeur Spector a déclaré : « Le Royaume-Uni a encore plus de cas que la plupart des pays d’Europe et je pense que c’est pour deux raisons principales ; le premier est un manque de masques et de distanciation sociale et le second est parce que nous ignorons les symptômes. »

S’adressant au Mirror, le professeur Spector a déclaré que les symptômes classiques de Covid sont plus rares après le déploiement du vaccin.

Il a déclaré au point de vente: «Nous devrions faire attention aux maux de gorge, au nez qui coule et aux éternuements.

« Les trois classiques – toux, fièvre et anosmie sont plus rares de nos jours, pourtant le gouvernement n’a rien fait.

« En ne mettant pas à jour les conseils, nous laissons les gens entrer dans les maisons de soins, les écoles, les lieux de travail et les grands rassemblements affichant des signes connus de Covid.

« En gros, 1 personne sur 80 au Royaume-Uni a Covid. Si nous ne prenons pas conscience du fait que ces symptômes de rhume pourraient être Covid, nous continuerons à maintenir des chiffres élevés, mettant une pression inutile sur un NHS épuisé. »

Cela survient après que le Dr Jenny Harries a averti que les Britanniques qui attrapent à la fois Covid et la grippe sont « deux fois plus envie de mourir », selon les premières preuves.

Elle a déclaré que Trevor Phillips de Sky, dimanche 2021, marquerait la première fois que le Royaume-Uni connaîtrait le virus «en nombre réel» en même temps que Covid.

Le Dr Harries a ajouté : « Les risques d’attraper les deux ensemble subsistent donc.

« Et si vous faites cela, alors les premières preuves suggèrent que vous êtes deux fois plus susceptible de mourir d’avoir deux ensemble, que de simplement avoir Covid seul.

« Je pense donc que c’est un hiver incertain à venir – ce n’est pas une prédiction, c’est une caractéristique incertaine – mais nous savons que les cas de grippe ont été plus faibles l’année précédente, donc l’immunité et les types de souches sont un peu plus incertains. »

Le Dr Harries a également déclaré que la domination de la variante Delta dans le monde avait provoqué l’extinction d’autres variantes de Covid, mais a averti que nous devions toujours « rester vigilants ».

Le NHS vise à vacciner un nombre record de 35 millions de personnes cet hiver.

Des vaccins gratuits contre la grippe sont disponibles pour environ 30 millions de travailleurs sociaux et de santé de première ligne, les personnes âgées de 50 ans et plus, les enfants jusqu’à la 11e année scolaire, les femmes enceintes et les personnes à risque clinique.

