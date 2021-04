Pic de Covid-19: alors que le gouvernement de Delhi impose le couvre-feu nocturne, les travailleurs migrants quittent la ville

Depuis que le gouvernement de Delhi a annoncé un verrouillage de nuit et que les cas ne diminuent pas, les travailleurs craignent l’imprévisibilité de la situation et pire, ils ne sont pas payés. Image représentative

Déjà vu, n’est-ce pas? L’année dernière, des milliers de salariés journaliers ont été vus partir en masse dans leur ville natale, grâce à un verrouillage national. Un an plus tard, alors que beaucoup pensaient que la situation de Covid-19 s’améliorait un peu, au contraire, les cas de Covid-19 sont en augmentation dans la capitale nationale avec plus de 7000 cas sur une base quotidienne. Cela a forcé le gouvernement de Delhi à prendre une mesure plus stricte en imposant un couvre-feu nocturne. Cela a conduit les travailleurs à émigrer à nouveau de Delhi.

Un rapport d’Indian Express a noté que de nombreuses personnes ont été vues en train d’attendre dans les gares routières de Delhi, attendant leur transport alors qu’elles planifiaient leur départ temporaire de la ville. Un travailleur migrant, Ashok, a déclaré à l’IE qu’à la suite du couvre-feu nocturne et d’une forte augmentation des cas de Covid-19 dans la capitale nationale, ils avaient quitté la ville. Au moins jusqu’à ce que la situation virale s’améliore à Delhi, de nombreux travailleurs prévoient de partir et de revenir lorsque les cas sont sous contrôle.

On dirait que la peur du dernier lock-out s’est installée pour les personnes qui travaillent avec un salaire journalier fixe; avec l’imposition de couvre-feux, ils ne veulent pas souffrir comme ils l’ont fait l’an dernier car les travaux sont presque arrêtés. Depuis que le gouvernement de Delhi a annoncé un verrouillage de nuit et que les cas ne diminuent pas, les travailleurs craignent l’imprévisibilité de la situation et pire, ils ne sont pas payés. Comme il devient difficile de nourrir les familles avec un revenu nul, les travailleurs retournent maintenant dans leur ville natale à la recherche d’un travail à proximité.

Selon Northern Railway, les reportages des médias sur les travailleurs migrants rentrant chez eux à cause de Covid-19 ne sont pas corrects. «Nous avions fait une visite à la gare de New Delhi pour vérifier s’il y avait une sorte de précipitation ou non. Je demande aux médias de visiter toutes nos gares et de montrer la vérité », a déclaré vendredi Deepak Kumar, CPRO, Northern Railway.

Un autre problème auquel sont confrontés les travailleurs est la réduction des emplois et de l’argent. Un travailleur de 27 ans, Sudhir, selon le rapport, a souligné qu’il pourrait y avoir une possibilité d’une situation où leur argent s’épuise et ils sont coincés dans une ville sans travail. Sudhir a ajouté se précipiter pour rentrer chez lui et avoir une chance de se maintenir dans leur ville natale le jugeant bon. Vivre dans les villes les amènera à épuiser leurs économies chaque jour.

Il est à noter que cela n’est pas devenu un mouvement à grande échelle, cependant, les personnes travaillant à Kashmere Gate et Anand Vihar ISBT sont témoins d’une certaine précipitation et s’attendent à ce que la foule augmente dans les prochains jours. Citant un responsable d’un bus de transport public UP à Anand Vihar, le rapport indique que la demande de bus vers Uttarakhand et UP a augmenté. De nombreuses personnes craignent également les restrictions sur les voyages interétatiques et craignent d’être à nouveau bloquées.

Pendant ce temps, certaines personnes qui sont venues à Delhi après que le verrouillage a été restreint rentrent de nouveau chez elles car elles n’ont pas réussi à trouver un emploi stable. En l’absence de sécurité d’emploi et de l’aggravation de la situation de Covid-19, certains ont décidé de retourner définitivement dans leur ville d’origine.

