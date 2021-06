Pic de glycémie post-Covid et rôle de l’ayurveda

in

Le nombre croissant de cette maladie parmi les patients post-Covid est une mauvaise nouvelle pour l’Inde, qui abrite déjà une personne diabétique sur six dans le monde. (Source de la photo : .)

Par Rahul Chhabra,

Alors que le nombre national de vaccination contre les coronavirus se rapproche de la barre des 28 crore dans le cadre de la campagne de vaccination gratuite du gouvernement Narendra Modi, un nouveau défi consistant à lutter contre les complications chez les patients post-Covid prend des proportions effrayantes avec de nombreux signalements de problèmes cognitifs et d’hyperglycémie – une condition dans laquelle le taux de sucre dans le sang monte rapidement.

Un dysfonctionnement du métabolisme du glucose entraînant une hyperglycémie a été trouvé chez 14,4% des patients qui ont survécu au coronavirus, montre une analyse mondiale publiée dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism. Mais dans le contexte indien, le défi de contrer l’apparition d’un nouveau diabète chez les patients post-Covid a reçu un coup de pouce avec des formulations ayurvédiques comme le .-34 développé par le CSIR. La formulation est basée sur des composés bioactifs naturels avec des effets inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) pour gérer la glycémie, laissant de l’espoir pour de nombreux patients post-Covid.

Le .-34, qui contient des composés bioactifs naturels de la plante à base de plantes Daruharidra avec un effet inhibiteur de DPP-4, a été développé par deux laboratoires du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) – Institut national de recherche botanique (NBRI) et Institut central de médecine et Plantes Aromatiques (CIMAP).

L’hyperglycémie post-Covid présente des symptômes tels que nausées et vomissements, douleurs abdominales et essoufflement. Elle est causée par des dommages aux cellules bêta du pancréas entraînant une production insuffisante d’insuline dans le corps. Le nombre croissant de cette maladie parmi les patients post-Covid est une mauvaise nouvelle pour l’Inde, qui abrite déjà une personne diabétique sur six dans le monde.

Une étude du All India Institute of Ayurveda (AIIA) de Delhi a montré que le composant inhibiteur de la DPP-4 est sûr et efficace pour contrôler l’hyperglycémie. Une recherche publiée dans le Journal of Drug Research a déclaré que la principale source d’inhibiteur de la DPP-4 est la plante à base de plantes Daruharidra. Le Dr AKS Rawat, scientifique du NBRI, Lucknow, qui a développé le .-34, a déclaré que Daruharidra est un ingrédient clé de la formulation ayurvédique.

Outre Daruharidra, .-34 a deux autres éléments à base de plantes qui contrôlent l’hyperglycémie. L’un d’eux est l’acide gymnémique. Les deux éléments à base de plantes proviennent de la plante médicinale de Gudmaar, a déclaré Sanchit Sharma, directeur exécutif d’AIMIL Pharmaceuticals qui produit la formulation ayurvédique .-34 développée par le CSIR.

Giloy, Vijaysaar et Majeeth, tous connus pour leurs propriétés antidiabétiques, sont également présents dans .-34, a déclaré le Dr Rawat. Il a déclaré que le pouvoir de l’ayurveda a une fois de plus été établi par plusieurs études qui indiquent l’efficacité des composés bioactifs produits par les plantes dans le traitement du diabète post-Covid.

(L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.