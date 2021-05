Pic de la Covid de Glasgow: un responsable de la santé met en garde contre les infections «liées à de nouvelles variantes» | UK | Nouvelles

Pic de Glasgow Covid: le responsable de la santé met en garde contre les infections “ liées à de nouvelles variantes ” (Image: .)

Le Dr Linda de Caestecker a averti que certains codes postaux dans certaines parties du sud de Glasgow enregistrent des «grappes» de nouvelles infections qui ont porté le taux de virus de la ville à 74 pour 100 000. En comparaison, il y en a 25,5 pour 100 000 pour l’Écosse dans son ensemble.

Le Dr de Caestecker, directeur de la santé publique du NHS Greater Glasgow and Clyde a déclaré: “Pour le Grand Glasgow et Clyde, nous constatons une baisse continue de nos chiffres et de nos tarifs, mais ces derniers jours, nous avons constaté une augmentation des cas dans la ville de Glasgow. .

«C’est en particulier dans certains codes postaux au sud de la ville et cela signifie que notre taux à Glasgow est passé à 74 pour 100 000, bien qu’il soit toujours à 50 pour le Grand Glasgow et Clyde dans son ensemble.

“Et dans certaines de nos régions, comme Inverclyde, les taux sont encore bas.”

Elle a ajouté comment le pic semblait être lié au “mélange des ménages”, selon les données obtenues grâce à Test and Protect.

Le Dr de Caestecker a déclaré au programme Drivetime de la BBC Ecosse: “Je pense qu’à mesure que les tarifs baissent, les gens se sentent” bien, nous allons de toute façon assouplir les restrictions “.

«Nous avons des preuves qu’il y a plus de mixité sociale dans certains de ces domaines.

“Ce sont des groupes de ménages que nous voyons, concentrés dans des codes postaux spécifiques.”

Les personnes vivant dans les zones touchées sont invitées à se procurer des kits de dépistage rapide même si elles ne présentent aucun symptôme.

Le leader de la santé a déclaré qu’il «semble probable» que l’augmentation des cas était en partie due à des variantes autres que la souche «Kent».

Elle a poursuivi: «Nous devons attendre le séquençage du génome pour nous donner cette information.

“Il semble qu’un certain nombre de cas ne soient pas dus à la variante Kent qui était la variante la plus répandue jusqu’à présent.”

En Écosse, il y a 18 cas connus et 10 suspects à ce jour.

Le Dr de Caestecker a déclaré que les équipes de santé publique s’efforçaient de maîtriser l’augmentation de l’infection, mais a déclaré qu’elle était “préoccupée par cette augmentation”.

Elle a déclaré: «Nous travaillons très dur pour y arriver rapidement et nous assurer que nous ne la laissons pas se propager davantage … afin que nous ayons l’assurance que nous pouvons tous passer à ces niveaux inférieurs.

«Nous devons regarder non seulement les taux mais aussi les hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs.

“D’ici lundi – ce n’est pas à moi de dire quels seront les niveaux – mais pour le moment, nous prévoyons toujours de passer à un niveau inférieur lundi, mais nous ferons tout notre possible pour gérer cette augmentation des cas en certaines zones définies de la ville de Glasgow. “

Elle a poursuivi en révélant à quel point la prise du vaccin chez les groupes plus âgés était élevée, elle a ralenti chez les plus jeunes.

Le Dr de Caestecker a ajouté que certaines des augmentations localisées concernent la communauté BAME.

“Il y a des preuves qu’ils sont plus touchés par cela [increase]», a déclaré le Dr de Caestecker.

“Il y a un plus grand nombre de ces groupes dans les populations dans ces codes postaux, et nous travaillons donc très étroitement avec ces communautés.”

Glasgow n’est pas la seule région d’Écosse à connaître une augmentation des cas après que Moray ait enregistré plusieurs nouveaux cas.

Cette semaine, Nicola Sturgeon a confirmé que la prochaine étape de la feuille de route aura lieu le 17 mai, avec l’Ecosse continentale passant au niveau 2 et les îles au niveau 1.

Le premier ministre a déclaré qu’il était «très probable» que Moray restera au niveau 3 – alors qu’est-ce qui a provoqué une augmentation soudaine des cas?

Moray a un taux d’infection quatre fois supérieur à celui de l’Écosse et le nombre d’hospitalisations augmente depuis la mi-avril.

Plus à venir…