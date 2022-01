Picard ‘interrompt la production après des dizaines de contrats COVID-19

Star Trek: la production Picard a été interrompue plus tôt cette semaine après que des dizaines de membres des produits ont été testés positifs pour le coronavirus. Patrick Stewart, qui joue dans la série Paramount + en tant que capitaine Jean-Luc Picard, ne ferait pas partie des personnes testées positives. Il s’agit de la dernière émission à arrêter la production en raison d’un autre pic de cas de coronavirus.

Plus de quatre douzaines de membres de la distribution et de l’équipe Picard ont été testés positifs pour COVID, ont déclaré des sources à Deadline jeudi. L’épidémie a atteint les membres de l’équipe et les acteurs inclus dans la zone A, qui comprend les membres de l’équipe qui travaillent directement avec les acteurs. Plus de 450 personnes travaillent sur l’émission. La production devrait reprendre vendredi, rapporte Deadline.

Picard a fait ses débuts en janvier 2020 sur Paramount + et la production était maintenant en cours pour la troisième saison. La saison 2 ne débutera pas avant février, la pandémie ayant retardé la production l’année dernière. Les deuxième et troisième saisons sont tournées l’une après l’autre.

Le spectacle a été développé par Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer et Alex Kurtzman. Il suit la vie du personnage de Star Trek: The Next Generation de Stewart après les événements de Star Trek: Nemesis. Le reste de la distribution principale comprend Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd, Santiago Cabrera et Evan Evagora.

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mis à jour.