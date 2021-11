Picasso de Composable Finance lève 115 000 KSM et se classe 12e en parachain

Le projet Picasso de Composable Finance, qui a levé plus de 115 071 KSM au stade du prêt collectif, s’est classé 12e aux enchères sur la parachaine Kusama (KSM/USD). Les fonds s’élèvent à près de 51 millions de dollars, a appris Invezz dans un communiqué.

Composable a désormais droit à un bail de 11 mois sur le réseau Kusama, du 28 novembre 2021 au 6 novembre 2022. Avec le processus de prêt collectif, il y a plus de 10 304 investisseurs, mais ils ne se résignent pas à la propriété de Kusama enfermée à l’intérieur . Les contribuables peuvent récupérer leur KSM à la fin du bail.

Cosmin Grigore, PDG de Composable Finance a déclaré :

Nous sommes vraiment reconnaissants envers notre fidèle communauté et toutes les contributions apportées au prêt du groupe Kusama Network, Picasso. Notre principe sous-jacent pour la Parachain Picasso est que grâce à la collaboration, nous serons en mesure de créer la couche de base la plus solide. Au fur et à mesure que la couche de base se développe à travers des palettes de substrats supplémentaires, l’écosystème dans son ensemble évolue et crée plus de terrain pour l’innovation.