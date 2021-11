Picasso impose le pouvoir sur la base d’un anniversaire

David « Rey » Picasso a confirmé qu’il était prêt à viser le super poids coq le plus élevé du monde, et avec une boxe variée et une attaque précise, puissante et rapide, il a liquidé le Vénézuélien Luis David « Baby » Millán en deux rounds, en le combat vedette de la fonction que Zanfer a présenté dans les studios de TV Azteca à Mexico.

Picasso (19-0-1, 8 ko’s) est sorti faire preuve de talent et de ressources. Le même mesurait à distance son rival, qui le cherchait face à face, et lorsque le « Baby » Millán (17-5-0, 12 ko’s) lâchait ses mains, le « Roi » le contra avec précision et puissance . . .

Au deuxième tour, le Vénézuélien est sorti pour montrer qu’il était venu surprendre et a commencé à déchaîner des coups puissants, mais Picasso a évité les dégâts les plus importants et l’offensive lui a répondu, mais celle du Mexicain a été précise et énergique. Millán n’a pas pu avec les combinaisons du « roi » Picasso, et le combat s’est terminé à 2:10 minutes de ce deuxième tour, alors que la domination du Mexicain était déjà écrasante.

« Chino » et « Argi » gagnent aux points

Jorge « Chino » García de Sinaloa a montré qu’il traversait un grand moment, et avec la boxe au lycée, se connectant plus et mieux, il a remporté une victoire par décision unanime bien méritée et bien travaillée sur Abraham « Pitbull » Juárez, dans un Concours de 8 rondes en poids Superwelter.

Le « Chino » Garcia (22-3-0, 18 ko) a remporté sa quatrième victoire de l’année, et a montré qu’il n’est pas seulement un puissant KO, mais qu’il a une boxe et des capacités à la fois offensivement et défensivement. Son rival, « Pitbull » Juárez (19-8-0, 8 ko) était courageux et volontaire et a passé de bons moments, mais Garcia était le patron sur le ring et a remporté une victoire bien méritée aux points.

De même, les prometteurs espoirs de la capitale, Argi Cortés (21-2-2, 10 ko’s) ont développé une boxe méthodique, constante et très précis dans ses combinaisons, pour battre Iván Ochoa (8-6-1) par un clair unanime décision. , 4 ko) dans un duel de super-mouches en 8 rounds.

La fonction était la clôture des activités de la Convention WBC, et en même temps c’était le cadre de l’anniversaire de l’alliance stratégique de TV Azteca et Zanfer qui ont apporté le meilleur de la boxe nationale et internationale aux fans, lors de la 15 dernières années. .

(Photos : fourni)