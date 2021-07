Picasso poursuivra sa route vers le titre mondial samedi

in

Alan David “Rey” Picasso visera sa troisième victoire de l’année, et risquera sa marque d’invincibilité, ce samedi, à la tête d’une jolie fonction que Zanfer présentera, qui se tiendra à huis clos dans les studios de TV Azteca, à CdMx.

PIcasso (16-0-1, 6 ko) affrontera le Vénézuélien Edixon « Cabezón » Pérez (23-5-0, 17 ko) dans un combat de 10 rounds en super coq.

Depuis 2019, la carrière du « Roi » Picasso s’agrandit. En septembre de la même année, il a invaincu Carlos Alberto Ocampo et, un mois plus tard, il a dépassé l’expérimenté Victor Proa, un combattant avec 29 victoires à son palmarès.

Ce triomphe lui a permis de disputer le WBC Super Bantamweight Youth Intercontinental Championship, qu’il a conquis en battant Anthony Jiménez, un boxeur avec une fiche de 17-1-1, par décision unanime.

Et lors de son prochain combat, en mars 2020, il a remporté le même championnat, le WBC Youth Intercontinental mais désormais au poids plume, battant Jesús Quijiada aux points.

Depuis, le “Roi” Picasso a remporté des victoires sur Florentino Pérez, Jesús Gómez et Miguel Mateos.

Picasso est désormais entraîné par le multi-champion mexicain Érik « Terrible » Morales, avec qui il a développé plus d’agressivité et a gagné en intensité notamment dans son plan d’attaque.

Considéré comme l’un des principaux espoirs de la boxe mexicaine, Alan David Picasso, 20 ans, affrontera samedi le Vénézuélien Edixon « Cabezón » Pérez, qui avec 28 combats, 127 rounds de trajectoire et ayant combattu dans les rings de la République dominicaine. Le Panama, le Brésil et le Mexique monteront sur le ring avec l’avantage en termes d’expérience, de toucher et de couverture internationale.

“CHEMA” OCAMPO À L’ESSAI

Dans la même fonction, le classé mondial, Carlos “Chema” Ocampo (29-1-0, 19 ko’s) affrontera le capitaliste Lusi Enrique “Lobito” Montelongo (15-8-0, 3 ko’s) en engagement à 10 tours en Poids super-welters.

Ocampo a remporté ses cinq derniers combats par KO, et vient d’achever Iván Matute à Tijuana en 2 rounds.

Son rival, “Lobito” Montelongo, bien qu’il ait huit défaites à son palmarès, n’a jamais été éliminé, et en novembre de l’année dernière, il est devenu champion national en battant Luis Javier Vidales.

Ce seront deux combats extrêmement compétitifs, très demandés et très importants pour l’avenir à court terme de Picasso et Ocampo, qui s’ils gagnent ce samedi, seraient très proches de disputer un championnat du monde.

En soutien, l’espoir invaincu de la capitale, Iván García Balderas (7-0-0, 3 ko) mettra en péril son invaincu face à Carlos Vado Bautista (10-4-1, 3 ko) dans un duel de haute volée prévu. à 8 tours dans la division Fly.

Ce sera un combat exigeant pour l’invaincu García Balderas, qui n’a jamais affronté un rival à dix victoires, qui a éliminé cette année Rogelio Romero, un adversaire 12-4-0, en un tour, puis est tombé aux points en 10 tours contre l’invaincu en 18 combats, Luis Ángel Castillo.