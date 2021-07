Pichet d’eau froide de la DGT au véhicule autonome en Espagne | Moteur

Il semble que pour la DGT le véhicule connecté soit bien plus important que la voiture autonome.

Bien que dans des pays comme les États-Unis, le marché des véhicules autonomes soit beaucoup plus avancé que dans des endroits comme l’Espagne, la vérité est qu’il semble être l’avenir, au moins un avenir que la direction générale de la circulation ne voit pas à court terme, qui pense plus aux voitures connectées qu’aux voitures autonomes elles-mêmes.

Des déclarations surprenantes de Père Navarro, directeur général de la DGT, qui lors de la V Conférence sur la technologie et la sécurité routière organisée par la Fondation espagnole pour la sécurité routière (FESVIAL) et Carglass, a laissé des déclarations qui pourraient ne pas être très appréciées des fabricants de véhicules autonomes.

Plus précisément, il a souligné que «C’est un type de véhicule que l’on voit de la Direction Générale de la Circulation, mais pour les circuits fermés”. En référence au véhicule autonome, il affirme qu'”en ce moment c’est une réalité”, soulignant que certaines universités comme l’Université autonome de Madrid disposent même d’un bus autonome qui emmène les étudiants de la gare à chacune des facultés.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Il précise qu’il existe déjà des tronçons de route autorisés où les constructeurs de voitures autonomes font des tests, mais il précise que « notre ferme engagement, du point de vue technologique et de la sécurité routière, est le véhicule connecté parce que c’est déjà là et parce que nous pouvons voir les résultats ».

Grâce à cela, et une grande partie du blâme est sur la 5G, est que les véhicules sont interconnectés les uns aux autres, et avec le nuage de la DGT cela aidera à éviter les accidents et il sera possible de se rendre sur les lieux d’incidence beaucoup plus rapidement.

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré le fait d’être condamné à une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

En lien avec cela, la sortie du signal V16 à partir d’aujourd’hui, qui peut désormais remplacer en option les triangles d’avertissement d’une vie. Navarro explique que dès qu’un véhicule est arrêté ou garé sur la route, il envoie sa géolocalisation dans le cloud, à la DGT 3.0, et que “sera transmise à tous les véhicules qui sont dans le système du véhicule connecté”.

Il affirme que “l’avenir est vert et numérique”, et que toute la question de “l’environnement, l’empreinte carbone et les émissions marquent toutes les décisions”. Surtout, il met à nouveau l’accent sur la technologie 5G, et que grâce à elle “un nouvel horizon s’ouvre qui dépasse le traditionnel dans le domaine de la sécurité routière”.