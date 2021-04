Pichichi LaLiga Santander 2020-2021 – Leo Messi mène le tableau des buteurs avec 25 buts

22/04/2021 à 23 h 00 CEST

Nino Vazquez R.

Le combat pour le trophée Pichichi 2020-2021, le prix du meilleur buteur de LaLiga Santander, Il semble que cela se terminera par Leo Messi en tant que vainqueur, une saison de plus, malgré le fait qu’il reste encore 6 jours avant la fin du championnat.

Le capitaine Blaugrana est en tête avec 25 buts confirmant les prévisions qui le désignaient comme le meilleur favori pour remporter un prix qu’il a déjà remporté sept fois, les quatre dernières consécutivement.

En deuxième position, loin de la star argentine, se trouve la pointe du Real Madrid, Karim Benzema, qui a marqué deux buts dans la première moitié du match joué par son équipe à Cadix et a porté son score à 21 points.

Derrière les Français se trouve le troisième buteur de Villarreal et meilleur buteur national, Gérard Moreno, qui reste avec 20 buts puisqu’il n’a pas vu de but dans le parti que le sous-marin jaune a perdu devant les Alavés. Avec 19 cibles est le footballeur de l’Atlético Luis Suarez mais l’Uruguayen n’a pas joué depuis trois matchs en raison d’une blessure et pourrait même se reposer encore quelques matchs.

En cinquième place sur la liste des buteurs, il est avec 17 buts le conseil sevillista En-Nesyri, après avoir marqué à nouveau ce jour-là, donnant la victoire à l’équipe de Lopetegui sur le terrain de Levante.

CLASSIFICATION PICHICHI 2020-21

Leo MESSI (FC Barcelone) 25 Karim BENZEMA (Real Madrid) 21Gérard MORENO (Villarreal) 20Luis SUÁREZ (Atlético Madrid) 19Youssef EN-NESYRI (Séville) 17Alexander ISAK (Real Sociedad) 13Rafa MIR (Huesca) 12Iago ASPAS (celtique) 12Roger Marti (Relancer) 11Marcos LLORENTE (Atlético Madrid) 11Jose Luis MORALES (Augmenter) 10Mikel OYARZÁBAL (Real Sociedad) 10

Si vous souhaitez consulter cette statistique et d’autres statistiques de la compétition, telles que le classement du Zamora, les buts pour et contre chaque équipe ou le nombre de cartons, nous vous recommandons de le consulter sur ce lien.