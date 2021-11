Pickett et Addison mènent Pitt n ° 20 au titre côtier de l’ACC

Kenny Pickett, Jordan Addison et No. 20 Pittsburgh ont éliminé le chaos de la division côtière de l’ACC.

Pickett a lancé pour 340 verges et quatre touchés – tous à Addison – lors de son dernier match à Heinz Field et les Panthers ont remporté leur deuxième titre côtier en quatre ans avec une victoire de 48-38 sur Virginia samedi soir.

Les Panthers (9-2, 6-1 ACC) ont mérité un voyage à Charlotte le 4 décembre en s’appuyant fortement sur la meilleure combinaison de receveurs de quart-arrière au pays. Les quatre scores d’Addison ont égalé un record scolaire et porté son total de la saison à 15, le sommet de FBS.

Pitt avait besoin de chacun d’eux.

Les Cavaliers (6-5, 4-3) ont continué à traîner jusqu’à ce qu’Addison ait dépassé un défenseur pour un ballon et ait parcouru le reste du chemin pour un touché de 63 verges avec 2:10 restants qui a finalement permis aux Panthers d’expirer. Addison, demi-finaliste du prix Biletnikoff remis au meilleur receveur large du pays, a terminé avec 14 réceptions pour 202 yards.

Le quart-arrière de Virginie Brennan Armstrong est revenu d’une absence d’un match en raison d’une blessure pour lancer pour 487 verges avec trois touchés et une interception, mais a également été limogé cinq fois. Lorsque la quatrième passe d’Armstrong à Jelani Woods est tombée incomplète avec 1:19 à jouer, Pickett est venu s’agenouiller, sa performance mettant fin à sa percée en tant que véritable étudiant de première année dans un bouleversement de l’époque. 2 Miami il y a quatre ans.

Keytaon Thompson a fourni 143 verges d’attaque totale aux Cavaliers, qui ont vu leur chance de remporter une deuxième couronne côtière en trois saisons s’évaporer grâce à une défense qui continue d’avoir des problèmes pour obtenir des arrêts quand cela compte.

Pickett a ajouté à sa réserve toujours croissante de records scolaires lorsqu’il a battu la marque de Rod Rutherford pour les verges par la passe en une seule saison (3 679) et a fracassé la norme de Rutherford et du Temple de la renommée Dan Marino pour les touchés responsables en un an (40) lors de son dernier se diriger vers Addison.

L’EMPORTER

Virginia : L’offensive est assez bonne pour concourir pour un titre ACC. La défense ne l’est pas. Les Cavaliers se sont rendus à 509 yards sans réponse pour Addison. Chaque fois que les Panthers se trouvaient dans une situation difficile, Pickett cherchait Addison, qui était souvent grand ouvert.

Pitt : Le programme de l’entraîneur-chef Pat Narduzzi semble enfin avoir réalisé une véritable percée au cours de la septième année. Les Panthers ont leur première saison de neuf victoires depuis 2009 avec deux autres matchs à jouer avant le bol dans lequel ils pourraient atterrir.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Pitt est susceptible de passer à l’adolescence lorsque le prochain sondage sortira dimanche. Un saut massif est probablement hors de question après une autre victoire serrée à domicile.

SUIVANT

Virginia : accueille Virginia Tech au Scott Stadium samedi prochain. Les Hokies ont remporté 16 des 17 contre les Cavaliers.

Pitt : Essaiera d’étendre sa maîtrise sur Syracuse lorsque les Panthers termineront la saison régulière sur la route samedi prochain. Pitt a une fiche de 7-1 contre l’Orange depuis que les deux écoles ont rejoint l’ACC en 2013.