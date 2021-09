Pickrr nomme Rohit Mittal au poste de vice-président senior, division des ventes

Pickrr est bien placé pour donner une forte impulsion aux marques de commerce électronique, a déclaré Mittal.

L’agrégateur de logistique et d’expédition de commerce électronique Pickrr a rejoint Rohit Mittal en tant que vice-président senior, division des ventes. Mittal dirigera l’équipe de vente pour stimuler la croissance exponentielle de l’entreprise, tout en se concentrant sur la diversification des secteurs d’activité dans les services b2b, hyperlocal, transfrontaliers et de traitement des commandes. À une étape croissante du parcours de Pickrr, la connaissance approfondie de Mittal du secteur logistique indien et de l’écosystème des startups fera de lui un atout précieux pour l’équipe, a déclaré Rhitiman Majumder, co-fondateur et PDG de Pickrr. « Nous sommes convaincus qu’il conduira l’engagement de Pickrr à permettre et à simplifier le parcours du commerce électronique en Inde », a-t-il ajouté.

« C’est une période passionnante pour Pickrr alors que nous sommes sur le point d’entrer dans la prochaine phase de notre trajectoire de croissance. En plus d’élargir notre portefeuille de produits de base, nous lançons de nouvelles lignes d’activité pour les livraisons hyperlocales et transfrontalières, et nous renforçons nos capacités d’entreposage et d’exécution pour permettre à nos clients d’accéder à la meilleure logistique de bout en bout et au commerce électronique. services d’exécution au tarif le plus abordable », a ajouté Majumder.

Avant d’occuper son poste actuel chez Pickrr, il a travaillé en tant que directeur principal, développement commercial, Delhivery, où il a contribué de manière significative à la conception et à l’exécution des stratégies de croissance de l’entreprise. Mittal possède plus de 13 ans d’expérience dans plusieurs domaines tels que le développement commercial, la planification stratégique, les fusions et acquisitions, la gestion du compte de résultat, la réalisation des revenus, l’analyse, la tarification, la stratégie, la budgétisation, le conseil et la gestion des performances.

Selon Mittal, l’industrie indienne du commerce électronique est sous stéroïdes et une grande partie de son histoire de croissance est écrite par les PME et les marques D2C. « Pickrr est bien placé pour donner un fort décollage aux marques de commerce électronique et générer une croissance 2x-3x grâce à une logistique et un traitement efficaces. Pickrr s’est déjà imposé comme une force incontournable sur le marché du LPaaS (plateforme logistique en tant que service) », a déclaré Mittal.

