Picnic lève 4,2 millions de dollars alors que la startup de l’automatisation alimentaire de Seattle suscite davantage d’intérêt pour son robot pizza

Une pizza en cours de construction par un système de pizza pique-nique. (Photo de fichier .)

La start-up d’automatisation alimentaire basée à Seattle, Picnic, a ajouté un financement supplémentaire de 4,2 millions de dollars à un tour de table de série A qui avait précédemment permis de collecter 16,3 millions de dollars, a annoncé cette semaine le PDG de la société.

Clayton Wood a déclaré dans un article sur LinkedIn que l’argent serait utilisé pour développer et élargir l’équipe d’experts et les opérations commerciales de Picnic.

La société d’automatisation alimentaire a perfectionné son robot de fabrication de pizzas, appelé Picnic Pizza System, et a suscité de l’intérêt et de nouveaux partenariats avec Orion Land Mark, les restaurants Ethan Stowell de Seattle, la National Service Cooperative et Baseline Hardware.

Wood a déclaré à . que Picnic est en conversation à un stade avancé avec une grande variété de clients intéressés par une solution de cuisine différenciée et personnalisable.

“Nous avons été très occupés en 2021 à travailler sur les améliorations du système et nous sommes très enthousiastes à propos de nos progrès”, a déclaré Wood. « Nous continuons de recevoir des soutiens incroyables de la part de l’industrie de la restauration, des médias et des clients du monde entier. Nous nous préparons à nous installer avec des clients supplémentaires aujourd’hui et avons plusieurs relations non annoncées avec d’importantes marques de pizza que nous prévoyons de partager en 2021. »

Le Picnic Pizza System est une machine d’assemblage de pizzas sur laquelle un seul employé peut préparer jusqu’à 100 pizzas personnalisées de 12 pouces par heure. Des ingrédients frais sont distribués sur une pâte faite à la main et la recette peut être modifiée pour s’adapter au restaurant, à la cuisine commerciale ou au propriétaire de la machine.

“Faire de la pizza a toujours été un travail où il est difficile de garder les travailleurs au travail”, a déclaré Wood à .. « C’est un roulement de personnel très élevé, un travail difficile à bien faire, un travail difficile à faire en période de pointe. C’est là que notre système prospère vraiment.

À la suite de la pandémie de COVID-19, Wood a déclaré que le service alimentaire était en train d’être repensé et que les cuisines essayaient toujours de comprendre la livraison et la main-d’œuvre.

« Nous avons conseillé les opérateurs sur la manière dont les solutions technologiques peuvent résoudre bon nombre des défis auxquels ils sont confrontés », a déclaré Wood. Nos solutions permettent aux entreprises de pizza de rationaliser leurs besoins et fournissent une solution qui a un faible encombrement, une préparation de pizza sans contact, une installation facile et aucun frais initiaux.

Une partie du nouveau financement sera utilisée pour attirer et sécuriser de nouveaux talents alors que Picnic continue de croître.