PICOmputer, un ordinateur rétro avec un écran et un clavier de la taille d’une carte de crédit | La technologie

C’était le rêve d’enfant de son créateur : emporter une ZX Spectrum ou un Commodore 64, avec son écran et son clavier, dans sa poche…

il y a 40 ans, un ordinateur ZX Spectrum ou Commodore 64 Ils coûtaient environ 250 euros à l’époque (45 000 pesetas), et à cela il fallait ajouter la télévision.

Aujourd’hui, vous pouvez émulez ces ordinateurs légendaires avec une carte de la taille d’une carte de crédit qui comprend le clavier et l’écran, et ça coûte à peine 25 euros.

Ceci est PICOmputer, le premier ordinateur au monde basé sur la carte Raspberry PICO, qui coûte à peine 13 euros sur Amazon.

PICOrdinateur est un projet du développeur slovaque Peter Misenko, alias Bobricius, qui a grandi enfant avec ces ordinateurs légendaires des années 80.

Dans la vidéo, nous le voyons lors du premier démarrage avec MCUME, un émulateur qui émule, en plus des machines susmentionnées, d’autres comme l’ordinateur Atari 800.

Mais PICOmputer est un ordinateur à usage général qui peut être utilisé pour tout ce que vous voulez. Bien entendu, ne vous attendez pas à une puissance proche d’un Steam Deck…

Il est basé sur la carte Raspberry PICO, qui utilise le microcontrôleur RP2040, avec un dual core ARM Cortex M0+ à 133 Hz, programmable en C, C++ et Micropython.

Ce sont les accessoires que vous devez acheter pour démarrer tout projet avec un Raspberry Pi, comme des boîtiers, des cartes mémoire ou même un écran tactile.

PICOrdinateur intègre les composants minimaux pour être appelé un ordinateur: le microcontrôleur, un clavier, un connecteur USB pour le stockage, et un écran de 240 x 240 pixels, qui est même disponible en version OLED. Celui que l’on voit dans la vidéo est IPS.

Bobricius ne vend pas PICOrdinateur monté, car il est encore en développement. Mais si vous pouvez vous procurer la carte principale, avec clavier et écran, pour seulement 10 euros chez Tidie.

Il faudrait ajouter le Framboise PICO, qui vaut 13,49 euros sur Amazon, et 4 ou 5 transistors que vous pouvez voir sur leur site. Au total, cela ne devrait pas coûter plus de 25 ou 30 euros.

Ce n’est pas mal du tout en échange d’un morceau d’histoire de l’informatique dans votre poche et de la première génération de jeux vidéo que nous aimons en Espagne.