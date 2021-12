Picross S7 est sorti, maintenant avec un support de stylet et une grosse vente Picross

Le dernier titre Picross, Picross S7 (à ne pas confondre avec le titre 3DS, Picross e7), est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop.

Outre toutes les normes de la série et les favoris relativement nouveaux, comme Mega Picross, Color Picross et Clip Picross, S7 apportera également une toute nouvelle prise en charge du stylet au Switch. A part ça, c’est juste plus de picross – mais n’est-ce pas exactement ce que nous voulons tous ?

Découvrez quelques écrans :

Picross S7 coûte 9,99 $ / 9,99 € / 8,99 £ et est lancé aujourd’hui parallèlement à une vente pour tous les jeux de Jupiter, y compris les précédents titres Picross.