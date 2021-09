Pics BTC/USD au-dessus du niveau de 43 000 $

Prévision de prix Bitcoin – 26 septembre

Le prix du Bitcoin se négocie bien au-dessus des 43 000 $ et la pièce peut dépasser la résistance de 44 000 $ pour continuer à la hausse.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 48 000 $, 50 000 $, 52 000 $

Niveaux d’assistance : 38 000 $, 36 000 $, 34 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD commence la journée avec un mouvement à la baisse alors que la pièce atteint le plus bas de 40 803 $ aux premières heures d’aujourd’hui, mais plus tard, le marché BTC/USD commence à s’améliorer, le faisant passer de la baisse à la hausse. Cependant, en quelques heures, le prix du Bitcoin est passé de 40 803 $ à 43 767 $ et change maintenant de mains à 43 345 $.

Prévision de prix Bitcoin, Bitcoin (BTC) peut se consolider

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin a trop de mal à dépasser la résistance de 44 000 $, car la pièce est susceptible de se situer entre 43 000 et 44 000 $ en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, au moment où les nouveaux mouvements de tendance haussière commencent à se manifester, les acheteurs utiliseront la limite inférieure du canal comme niveau de support le plus proche. Mais dans la mesure où la ligne rouge de la MA à 9 jours est inférieure à la ligne verte de la MA à 21 jours, le marché peut rester à la baisse.

D’un autre côté, si le marché décide de baisser, le BTC/USD peut chuter à 42 000 $, et si ce support ne parvient pas à contenir la vente, le marché pourrait connaître une nouvelle baisse à 38 000 $, 36 000 $ et, de manière critique, 34 000 $. Pendant ce temps, les niveaux de résistance à surveiller sont respectivement de 48 000 $, 50 000 $ et 52 000 $. Plus encore, l’indice de force relative (14) se déplace déjà en dessous du niveau 45, suggérant un mouvement latéral.

BTC/USD Tendance à moyen terme : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, le prix du Bitcoin se négocie actuellement autour de 43 411 $ et au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours après un renversement de 40 803 $ où le marché a touché aujourd’hui. Pendant ce temps, nous pouvons voir que l’offre haussière monte lentement sur le marché tandis que les ours tentent également de faire baisser le prix.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, si les acheteurs pouvaient renforcer et dynamiser le marché, ils pourraient pousser davantage le prix jusqu’au niveau de résistance de 45 000 $. Par conséquent, briser la résistance mentionnée pourrait également permettre aux taureaux d’atteindre les 45 500 $ et plus. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) se déplace actuellement au-dessus du niveau 50, mais tout mouvement en dessous des moyennes mobiles pourrait accueillir les vendeurs à nouveau sur le marché pour atteindre le niveau de support de 41 500 $ et moins.

