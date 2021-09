Pictogrammes de Deathloop Fia | Comment terminer Afternoon Delight et obtenir le code de bunker de Fristad Rock

Arty, armé et dangereux, FIA n’est pas seulement l’une des visionnaires les plus puissantes de Deathloop, mais sa quête, Délice de l’après-midi, peut être l’un des plus difficiles aussi.

L’objectif initial consiste à trouver 4 pictogrammes disséminé dans son studio, Fractured ImAge, à Fristad Rock vers midi.

Chercher des images spécifiques dans un studio d’art rempli de peintures et de peintures murales, c’est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin, s’il y avait beaucoup de fausses aiguilles jetées là-dedans comme des harengs rouges aussi.

Voici comment vous pouvez battre Fia, trouver les pictogrammes et découvrir le code du bunker de Fristad Rock.

Où trouver les pictogrammes de Fia dans Deathloop

Dirigez-vous vers Fristad Rock à midi pour rechercher le studio de Fia, en sortant des tunnels de Colt à gauche, puis en tournant à droite sous le panneau une fois que vous êtes sorti.

Dans cette prochaine zone ouverte, vous verrez une casse remplie d’éternalistes et de mines, mais vous voudrez vous déplacer à gauche, en haut de la colline, vers une base de communication en ruine et, éventuellement, le studio de Fia.

Après la base de communication, il y a une falaise abrupte, au bas de laquelle vous trouverez l’image fracturée de Fia.

Vous avez ici deux options : vous concentrer uniquement sur la recherche des pictogrammes et risquer une fin rapide si vous sonnez l’alarme, ou essayez de sortir Fia tranquillement pour vous donner plus de liberté.

Le fait est que le studio de Fia est connecté à un réacteur nucléaire. Si vous êtes retrouvé et que l’alarme est déclenchée, elle déclenchera une réaction nucléaire qui détruira non seulement tout le monde à proximité, mais aussi l’île, mettant fin à votre journée sur-le-champ.

De plus, vous devez faire très attention à ne pas être vu du tout par Fia. Sa Havoc Slab améliore considérablement sa santé et ses dégâts, faisant d’elle la visionnaire la plus dangereuse en plus de Juliana dans un combat.

Pour battre Fia, depuis l’entrée de Fractured ImAge, prenez à gauche et piratez la caméra, puis éliminez les deux éternalistes dans les vestiaires.

Ouvrez la porte de l’autre côté de la pièce, puis inspectez la zone. Il y a deux autres éternalistes au même étage que vous, à gauche, que vous pouvez éliminer furtivement avec un pistolet à clous.

Suivez ce couloir de gauche jusqu’à l’autre côté du bâtiment, où vous voyez une peinture murale de Colt et Juliana sur le mur de l’escalier.

À cet escalier, tournez à droite, puis continuez dans le couloir en piratant la caméra en cours de route.

Par la porte sur votre droite au bout se trouve la chambre de Fia, et Fia sera dans la salle du réacteur à côté.

Soit vous vous faufilez dans la pièce et vous la mêlez, soit vous faites irruption et vous infligez autant de dégâts que possible avant qu’elle ne puisse activer sa dalle.

Ensuite, il est temps de trouver les pictogrammes.

Premier pictogramme – “Il tend vers le hall principal”

Travailler sur les indices du pictogramme peut être un peu pénible, et il y a beaucoup de harengs rouges parsemés.

Pour les trouver, je suggérerais de vider le reste du studio des Eternalistes, afin que vous ayez le champ libre sans Fia pour vous faire exploser.

Ensuite, depuis le hall principal avec le réacteur, suivez la ligne multicolore jusqu’aux zones de chargement creusées dans la montagne.

Le premier pictogramme est sur le mur à votre gauche.

Deuxième pictogramme – “Ajoute de la couleur aux outils et au schéma”

Ensuite, devant vous, il y a une salle de stockage gardée par une caméra à gauche au bout du passage.

À l’intérieur, sur le mur, se trouve l’un des pictogrammes.

Troisième pictogramme – “Lubrifie l’arbre”

Ce pictogramme se trouve dans la cage d’ascenseur à côté de la salle de stockage.

Brisez les planches à travers la porte, puis retournez-vous à l’intérieur et regardez en haut et à gauche.

Quatrième pictogramme – “Sous le géant à roues”

Le pictogramme final se trouve dans le vide sanitaire sous le camion à côté de la salle de stockage et de la cage d’ascenseur.

Descendez le petit escalier et vous pouvez voir la peinture sous le véhicule.

Avec les quatre pictogrammes dans vos notes, vous pouvez retourner au bunker à midi suivant et les utiliser sur la serrure de la console.

Qu’est-ce que le code de la porte de la cassette de bunker dans Deathloop?

Deathloop randomise souvent les codes de porte et les chiffres similaires entre les joueurs et les parties, de sorte que les nombres réels peuvent être différents pour vous.

La seule façon de déterminer l’ordre des cassettes est d’essayer littéralement chacune d’elles, puis de noter celles qui vous conviennent lorsque vous les comparez aux symboles de votre menu Visionary Leads.

Ma commande était : 41, 35, 24, 11 – mais comme je l’ai dit, elle pourrait être randomisée.

Avec le bon code de cassette entré, vous êtes libre d’explorer le bunker, qui peut être inondé au centre de contrôle en haut de la zone.

Si vous mourez dans l’eau une fois que vous le faites, ne vous inquiétez pas – cela ne fonctionne que comme une mort normale et pas comme si Fia vous avait fait exploser avec un réacteur nucléaire.

Cela sécurise ce que vous faites l’après-midi de votre boucle finale et vous libère pour travailler sur de nouvelles pistes.

Pour quelques idées sur la prochaine étape, jetez un œil à notre guide Deathloop pour les soluces visionnaires et les solutions de quêtes secondaires !