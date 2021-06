Pièce de Shiba Inu : dois-je acheter SHIB ou DOGE ?

Cet article compare les différentes propositions de valeur présentées par Shiba Inu coin (SHIB) et Dogecoin (DOGE). Nous expliquons les principales différences entre les deux crypto-monnaies, leurs perspectives d’investissement pour l’avenir et expliquons laquelle vous devriez acheter en fonction de vos besoins financiers et de vos objectifs d’investissement.

Pour commencer, nous avons répertorié ci-dessous les meilleurs endroits pour acheter des pièces Shiba Inu et Dogecoin.

Où acheter la pièce Shiba Inu

Si vous souhaitez investir dans la devise Shiba Inu ou Dogecoin, nous vous recommandons de vous inscrire auprès d’un courtier en crypto-monnaie fiable. Ce sont des services en ligne à faible coût qui sont réglementés par les autorités financières. En en utilisant un, vous pouvez acheter rapidement et facilement des crypto-monnaies comme SHIBA et DOGE. Vous pouvez trouver nos deux courtiers en crypto-monnaie préférés ci-dessous :

eToro

eToro est une plate-forme d’investissement CFD et multi-actifs avec plus de 2000 actifs, notamment des devises, des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices et des matières premières. eToro propose une large gamme de cryptos, tels que Bitcoin, XRP et autres, ainsi que des paires crypto/fiat et crypto/crypto. Les utilisateurs d’EToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou être copiés par d’autres utilisateurs.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que la pièce Shiba Inu ?

La pièce Shiba Inu, également connue sous le nom de Shiba Token et SHIB, est un projet de crypto-monnaie qui a été lancé en août 2020 par une personne anonyme connue sous le nom de « Ryoshi ». Il se décrit comme une « expérience de construction communautaire spontanée décentralisée ». Il a été surnommé le « tueur de Dogecoin » ; voyons pourquoi.

Il s’agit d’un jeton ERC-20 (fonctionne sur Ethereum) et les développeurs pensent qu’il peut dépasser la croissance de Dogecoin en peu de temps (relativement parlant). SHIB est rapidement devenue une crypto-monnaie populaire dans le monde entier dont le prix a augmenté de plusieurs milliers de pour cent et a atteint une liste importante sur Coinbase Pro.

De plus, c’est le premier token à être inclus et incité sur la plateforme ShibaSwap, l’échange officiel du projet. ShibaSwap fournira des « pools de chiots » où les détenteurs de pièces de monnaie SHIB peuvent enterrer (mettre en jeu) leurs jetons ou creuser (fermer) pour BONES, un nouveau jeton qui n’a pas encore été lancé.

En creusant plus profondément dans le projet, examinons quelques-unes des tokenomics :

Approvisionnement initial de 1 000 milliards de SHIB, dont : 50 % ont été bloqués dans l’approvisionnement sur Uniswap avec un contrôle entièrement abandonné 50 % brûlés pour le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin (en fait envoyé dans son portefeuille)

Cela signifie que tout le monde doit acheter des pièces sur le marché libre, ce qui vise à permettre à SHIB de prospérer et de conserver des liquidités sur un pied d’égalité.

L’offre totale est maintenant de 500 000 milliards, dont : Environ 394 000 milliards de pièces en circulation

La crypto SHIB peut être échangée avec l’USD et l’USDT, sauf si vous êtes un résident de New York, auquel cas la devise ne sera pas disponible pour vous actuellement.

Shiba Inu Coin contre Dogecoin

Donc, SHIB vs DOGE: La bataille des pièces meme sur le thème des chiens.

Dogecoin a déjà attiré une communauté fidèle d’adeptes grâce aux tweets réguliers du PDG de Tesla, Elon Musk, et est peut-être la pièce la plus courante avec le moins de risques inhérents. Cependant, avec SHIB obtenant une liste sur Coinbase Pro, cela indique son passage au courant dominant.

La simple réalité est que les deux devises sont des investissements incroyablement similaires, et si vous choisissez d’acheter l’une ou l’autre, vous investissez en fonction du sentiment du marché plutôt que des fondamentaux.

À l’heure actuelle, Dogecoin comporte un peu moins de risques simplement parce qu’il s’agit d’une crypto-monnaie plus établie avec une communauté plus large. Cependant, en termes de croissance potentielle, la pièce Shiba Inu est l’actif le moins cher avec le plus de marge de manœuvre.

Si vous voyez les deux investissements pour ce qu’ils sont, un pari spéculatif, il peut être préférable de partager votre pari entre les deux plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier.

Quelle que soit la pièce de monnaie dans laquelle vous choisissez d’investir, assurez-vous de comprendre comment effectuer une analyse technique et lire les indicateurs techniques, car cela éclairera vos décisions d’acheter plus, de conserver ou de vendre vos pièces.

Prévision du prix du Shiba Inu

Il reste à voir exactement quelle valeur SHIB peut créer pour les détenteurs de jetons, nous sommes donc impatients d’éviter de faire une prévision définitive des prix SHIB. Cependant, nous nous attendons à ce que la cotation de la devise sur Coinbase Pro génère une croissance accélérée, du moins à court terme.

Les réseaux sociaux réagissent à la liste $ SHIB

Retweetez si vous voulez que $ shib atteigne bientôt 0,0001 $ ! #Shib #shiba pic.twitter.com/41CyEjTp3z – Roi SHIBA (@SHIBAtoAcent) 16 juin 2021

c’est pourquoi j’aime Shiba. cette pièce est populaire, elle a une bonne signification. Shiba est sur les nouvelles coréennes maintenant! #SHIB #ShibaSwap #shiba pic.twitter.com/Gp2ZJBpJFL – ANATOLII VOLF (@AnatoliiVolf) 16 juin 2021

StormGain : Trading de crypto-monnaie : le jeton SHIBA INU sera répertorié sur Stormgain – SIGNEZ S’il vous plaît ! https://t.co/XwndixiEJB via @ChangeOrg_ID – harrishiba🇮🇩_tothemoon (@HTothémoon) 16 juin 2021

Après avoir ajouté le trading #dogecoin, #Coinbase a annoncé que #shibainu crypto commencera à trader sur #Coinbasepro. https://t.co/iYoxdteJxw – Actualités Bitcoin (@BTCTN) 16 juin 2021

Désormais, les utilisateurs pourront échanger le jeton sur #Coinbase Pro dès ce jeudi. La liste SHIB montre un intérêt pour l’entreprise à aller plus loin dans l’espace meme-coin

désormais, les utilisateurs pourront échanger le token sur Coinbase Pro dès ce jeudi 😵 #SHIBARMY pic.twitter.com/0bsxDTQcnJ – BIG BLACK CRYPTO alias DADDYDYOR (@BIGBLACKCRYPTOE) 16 juin 2021

Consultez notre page d’actualités crypto pour les dernières informations sur SHIB et bien plus encore.

La pièce post Shiba Inu : dois-je acheter SHIB ou DOGE ? est apparu en premier sur Invezz.