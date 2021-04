Pièce en l’air dans le derby de la Ciutat de Valencia

18/04/2021

La prévision avant la rencontre de rivalité régionale que Levante et Villarreal joueront ce dimanche dans la Ciutat de València a besoin d’une pièce de monnaie en l’air, compte tenu de l’irrégularité montrée par les deux équipes dans certains des matchs les plus récents malgré le fait que dans l’ensemble de la saison a montré des aspects plus positifs que négatifs.

Les hauts et les bas de Levante ces dernières semaines rencontreront un rival fatigué de ses efforts en Ligue Europa, mais qu’il arrive avec des doutes en Ligue après sa chute à domicile il y a sept jours contre Osasuna.

Levante a gagné le week-end dernier à Ipurua dans un match gris mais efficace dans lequel, de manière inattendue, ils étaient mieux sur le ballon que sur l’attaque. Cette victoire a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives qui avait séparé l’équipe valencienne de la lutte pour les places européennes.

L’entraîneur de Levante, Paco López, a les blessures de Nemanja Radoja, Nikola Vukcevic et Jorge Miramón et l’entraîneur a déjà annoncé lors de la conférence de presse avant le match que José Campaña, absent depuis le 2 décembre en raison d’une forte cassure aux ischio-jambiers, il sera parmi ceux appelés.

L’entraîneur valencien compte pour l’attaque avec Morales, Dani Gómez et Roger, qui a marqué trois buts contre Villarreal lors de ses deux dernières visites Valence, bien que le meilleur joueur de Levante soit l’ailier Jorge de Frutos, qui sera sur l’aile droite.

Villarreal arrive au match avec l’euphorie de la passe aux demi-finales de la Ligue Europa, qui est un coup de pouce mental pour l’équipe, mais aussi avec l’obligation de considérer le différend de trois matchs dans les prochains jours, tous transcendants en le visage à ses buts en Ligue.

Dans ce concours, L’équipe d’Unai Emery ne peut pas se permettre le luxe et moins après la défaite de la semaine dernière à domicile contre Osasuna avec des visites à Levante et Alavés et le match à domicile contre Barcelone. Ce sont trois matches qui peuvent définir ou compliquer la lutte pour les places de la Ligue Europa et qui nécessitent un effort particulier avant la demi-finale contre Arsenal.

Par conséquent, contre Levante ce dimanche des rotations pourraient avoir lieu dans une équipe dans laquelle seuls Vicente Iborra et Pervis Estupiñán sont victimes, tous deux sur blessure.

Alignements probables