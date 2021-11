La pièce USD (USDC) est une pièce stable basée sur Ethereum – un type d’actif numérique dont la valeur est liée à 1:1 avec le dollar américain. Cela signifie que les détenteurs peuvent échanger 1 pièce USD contre 1 $ à tout moment. Chaque USDC est adossé à un dollar ou à un actif d’une valeur équivalente, détenu sur des comptes auprès d’institutions financières réglementées aux États-Unis.

Prix ​​USDC

Lancé fin 2018, l’USDC est conçu pour maintenir une valeur stable contrairement aux autres crypto-monnaies généralement volatiles. Mais même les pièces stables telles que l’USDC peuvent toujours être sujettes à de légers changements de prix.

Le prix de l’USDC a atteint un sommet historique de 1,19 $ en mai 2019 et a enregistré un creux historique de 0,891848 $ en mai 2021. Les modifications de l’offre et de la demande sont la principale raison pour laquelle les pièces stables s’éloignent de leur ancrage de 1 $. Pendant les cycles de marché haussiers, la demande d’actifs à valeur stable comme l’USDC chute. Cela fait chuter le prix de l’USDC et d’autres pièces stables adossées au dollar américain en dessous d’un dollar. Dans l’ensemble, cependant, la pièce en USD a maintenu de longues périodes de stabilité à 1 $.

Il n’y a pas d’offre maximale ou totale de pièces en USD, car de nouveaux jetons sont émis en fonction de la demande.

Lorsqu’un utilisateur rachète USDC pour 1 $, l’équipe brûle (supprime définitivement) le montant approprié de pièces en USD de la circulation, et les fonds des réserves sous-jacentes sont transférés à la banque externe du client.

Comment fonctionne la pièce en USD ?

La pièce en USD sert à symboliser les dollars américains sur une blockchain. Le service est une collaboration entre l’échange crypto Coinbase et le fournisseur de services financiers Circle. Leur vision commune d’amener les dollars américains sur une blockchain signifie que les traders peuvent préserver la valeur en dollars de leur portefeuille pendant les périodes de forte volatilité sans avoir à échanger leurs actifs cryptographiques contre une monnaie fiduciaire. Il permet également d’envoyer des dollars symboliques sur un réseau de chaînes de blocs, ce qui est beaucoup plus rapide et moins cher que d’envoyer des dollars via l’ancien système bancaire.

La pièce en USD ne peut être générée qu’en envoyant des USD sur le compte bancaire de l’émetteur de jetons et en interagissant avec le contrat intelligent sur la blockchain que l’on souhaite utiliser. Pour échanger des USDC contre des USD, le processus est inversé.

L’USDC se trouve sur plusieurs blockchains publiques, notamment Ethereum, Solana, Algorand, Stellar, Tron et Hedera. Le jeton est interopérable avec toutes les fonctionnalités des blockchains publiques sur lesquelles il réside, y compris la finance décentralisée (DeFi) et les contrats intelligents.

Événements clés et gestion

La pièce USD a été développée par le Center Consortium, une société qui représente le partenariat entre Circle et Coinbase. Center développe la technologie et le cadre de gouvernance de la pièce en USD, et Circle et Coinbase émettent la pièce.

Center a été fondée en 2017 par le vétéran de Wall Street David Puth, qui était toujours PDG en novembre 2021. La société a levé 20 millions de dollars lors d’un premier tour de table en décembre 2017 et 20 millions de dollars supplémentaires lors d’un tour de table en novembre 2018 dirigé par Digital Finance Group. , selon Crunchbase.

La pièce en USD est disponible sur le produit de mise à l’échelle Optimism layer 2 pour le réseau Ethereum. Le projet étant ouvert à la collaboration, les émetteurs du Centre et de l’USDC pourraient explorer d’autres opportunités de couche 2 à l’avenir.