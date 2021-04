Pièce manquante critique de DeFi: les cotes de crédit

Au cours des 12 derniers mois, la croissance remarquable de la finance décentralisée a été motivée par une chose: la capacité des utilisateurs à obtenir des rendements élevés sur leurs actifs cryptographiques en prêtant, en jalonnant et en fournissant des liquidités. En fonction de votre appétit pour le risque, les gains des investissements DeFi peuvent être des dizaines, voire des centaines de fois plus élevés que les rendements standards sur les marchés traditionnels.

Même si ces types de rendements ne durent pas éternellement, DeFi offre une promesse significative de transformer les marchés financiers à long terme. Au début de cette année, l’ancien contrôleur intérimaire américain de la monnaie Brian Brooks a prédit (je pense, avec précision) que les «banques autonomes» seraient une réalité avant que les voitures autonomes ne puissent voler.

Cependant, la croissance des marchés des prêts DeFi est actuellement entravée par un inconvénient majeur: la nécessité d’une sur-garantie du crédit. Nous voyons cette exigence dissuader une grande partie des emprunteurs.

Par taille, systèmes financiers garantis par la réputation> adossés à des actifs

Le financement traditionnel – des cartes de crédit aux dollars eux-mêmes – est largement soutenu par la réputation et le crédit, pas seulement par les actifs. En tant qu’individus, nous évaluons notre capacité à rembourser un prêt hypothécaire en fonction de nos antécédents de crédit, et non uniquement du fait que nous sommes déjà propriétaires à part entière de biens immobiliers. De même, il existe des moyens d’évaluer la solidité du capital des emprunteurs corporatifs et institutionnels. Ces «économies de réputation» constituent la majorité du système financier traditionnel, avec lequel DeFi peut et sera en concurrence.

Dans le paysage actuel de DeFi, la sur-garantie est nécessaire en partie en raison de la nature pseudonyme des transactions blockchain. Un prêteur connaît rarement l’identité d’un emprunteur, ce qui introduit un degré de risque inacceptable, car il n’y a aucun moyen de garantir le remboursement.

Même sous un pseudonyme, DeFi ne dispose pas non plus de mécanismes adéquats de notation du crédit ou d’évaluation du risque des emprunteurs. Donc, s’assurer que quelqu’un a suffisamment de «peau dans le jeu» est le seul moyen de s’assurer qu’il s’acquittera de ses obligations de remboursement. En cas de défaut, les prêteurs surdimensionnés peuvent simplement liquider la garantie de l’emprunteur.

La solution pour combler le fossé entre la demande d’actifs et la gestion du risque de prêt non garanti est simple. Idéalement, le modèle de crédit est suffisamment robuste pour soutenir les prêts actifs plutôt que de servir uniquement de cadre théorique.

Structure des cotes de crédit en chaîne

Une découverte clé est que les preuves sans connaissance permettent d’obtenir des scores de crédit en chaîne hautement fiables sans révéler d’informations confidentielles sur un emprunteur.

La cote de crédit est calculée dans une enclave sécurisée (une puce informatique spéciale et hautement sécurisée) .La cote de crédit, ainsi que la preuve de calcul, sont téléchargées sur la blockchain.La preuve de calcul est vérifiée par le contrat intelligent .

La cote de crédit calculée hors chaîne peut inclure des informations privées telles que les actifs de l’emprunteur, l’utilisation de l’effet de levier et même Connaître votre client. Aucune de ces informations privées ne serait téléchargée sur la blockchain – juste une preuve de calcul démontrait qu’elle était prise en compte dans la note de crédit conformément à la conception du protocole.

Ces données hors chaîne pourraient également être combinées avec des données de protocole existantes telles que l’historique des remboursements. La solvabilité peut ensuite être évaluée à l’aide d’un modèle à plusieurs variables, tout comme le secteur actuel du crédit de détail et institutionnel dans la finance traditionnelle.

La portabilité est essentielle

L’une des considérations les plus cruciales est que ces notations de crédit doivent être entièrement portables, et même composables (comme les blocs DeFi Lego), à travers différents protocoles et blockchains DeFi. Ceci est particulièrement important maintenant que nous voyons de nouveaux écosystèmes DeFi de couche un commencer à prospérer sur des plates-formes telles que Polkadot et Binance Smart Chain, qui n’ont pas la même histoire en chaîne d’interactions entre prêteurs et emprunteurs. La portabilité peut permettre aux plates-formes de prêt existantes qui nécessitent actuellement plus de 100% de garanties d’emprunter de commencer à offrir des prêts sous-garantis à ceux qui ont une notation qui atteint un seuil minimum.

Bien entendu, un tel système ne signifie pas que nous devons nous débarrasser des prêts surdimensionnés pour ceux qui n’ont pas d’antécédents de crédit ou de réputation. Cependant, le fait est que l’introduction de prêts basés sur la réputation à DeFi fournira un coup de pouce massif à l’écosystème en le rendant attrayant pour un éventail beaucoup plus large d’utilisateurs potentiels. Il supprimera les contraintes sur la croissance des prêts DeFi, ouvrant la voie à une plus grande implication institutionnelle et à une expansion future illimitée.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Rafael Cosman est le PDG et co-fondateur de TrustToken, développeur du protocole de prêt non garanti définitif TrueFi. Avant TrustToken, Rafael a aidé à créer StreetCode, une organisation à but non lucratif qui enseigne les compétences techniques aux jeunes d’East Palo Alto, et a travaillé chez Google Brain, Palantir et Kernel. Rafael est diplômé de l’Université de Stanford avec un baccalauréat en informatique. Pendant son temps libre, vous trouverez Rafael en train de lire ou de surfer.