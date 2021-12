Pièces de 1,5 euro : à quoi elles ressemblent et ce que vous pouvez en faire

15/12/2021 à 16h34 CET

Il va y avoir une nouvelle monnaie en Espagne. Tout tourne autour des pièces lingots, une pièce de monnaie obtenue avec des métaux précieux, avant la fin de l’année. Ces pièces ont un valeur faciale de 1,5 euros et l’image principale est la Lynx ibérique. Il est destiné à collectionneurs mais Il ne s’achète pas avec, il n’a aucune valeur commerciale.

Le lingot est une monnaie qui doit être d’une loi égale ou supérieure à 900 millièmes et ont été frappés après 1800. La National Currency and Stamp Factory (FNMT) n’a produit que 12.000 unités. Sa valeur dépend du prix de l’or à tout moment, majoré d’une marge de 10 %.

Comment sont les pièces de 1’5

Ces objets de collection sont fabriqués avec 999,9 millièmes d’or fin Et ils avaient un 37 mm de diamètre. Son poids équivaut à celui d’un once troy (31,10 grammes), qui est une unité de mesure impériale britannique.

Sur l’avers de la pièce, des motifs et légendes d’un réel sont représentés, avec le deux hémisphères sous la couronne royale et flanqué de piliers d’Hercule avec la devise « Plus Vltra« Tout cela, soutenu par un mer avec des vagues. En haut est inscrit ‘Felipe VI Roi d’Espagne’ et, en bas, il lit ‘1 once d’or 999,9 ‘.

Au revers, on peut voir la tête d’un Lynx ibérique. Sur le côté gauche, le marque d’atelier et le année d’émission, 2021. Il y a aussi, dans la moitié supérieure, l’inscription de la valeur faciale de la monnaie de 1,5 euros. En bas, vous pouvez lire ‘lInce ibérique ‘.

Les deux faces de la pièce sont bordées d’un graphique de pignon. La National Mint and Stamp Factory est entrée sur le marché des pièces d’investissement et chaque année, une série différente sera frappée, qui fait l’objet de collectionneurs.

Cinq monnaies de cette collection seront exposées au Musée de la FNMT. Le reste peut être acquis par l’intermédiaire d’entités contractées à cet effet, lors d’enchères et de ventes spécifiques.