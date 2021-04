Pièces détachées Colón contre Olimpic Xátiva

04/03/2021 à 14:31 CEST

le Pièces détachées Colon et le Xátiva Ils poursuivent leur périple dans la deuxième phase de la troisième division avec un esprit renouvelé, jouant ce dimanche à 11h30 le match correspondant à la journée d’ouverture au stade. Centre sportif El Perdiguer à Aldaia.

le Pièces détachées Colon classé 6e de la première phase de la troisième division avec 23 points et un solde de 16 buts pour et 19 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, le Olimpic Xativa il était en quatrième position dans la phase précédente de la ligue avec 25 points et des chiffres de 22 buts en sa faveur et 24 contre.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le Centre sportif El Perdiguer à Aldaia et les résultats sont une victoire et deux nuls en faveur de la Pièces détachées Colon. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué au Pièces détachées Colon et le Xátiva Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un 0-1 pour les locaux.