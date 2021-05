Pièces vertes: 5 des cryptos les plus écologiques qu’Elon Musk devrait envisager maintenant

La crypto devenant une classe d’actifs incontournable, il y a des discussions 24h / 24 et 7j / 7 sur les pièces et les jetons qui valent votre argent. Cela signifie également que le paysage de l’investissement est en constante évolution. Aujourd’hui, les investisseurs se demandent quelles pièces et jetons sont les meilleurs pour l’environnement. Alors que la consommation d’énergie des crypto-monnaies se fait jour, les pièces vertes sont de plus en plus recherchées.

Elon Musk a grandement stimulé la conversation sur la cryptographie et l’environnement au cours de la dernière journée. L’entrepreneur milliardaire a annoncé en février que Tesla (NASDAQ:TSLA) accepterait Bitcoin (CCC:BTC-USD) comme mode de paiement, et que la société avait également investi 1,5 milliard de dollars dans la devise.

Musk a évidemment pris en compte la consommation énergétique massive du calcul Bitcoin. L’exploitation minière et les transactions consomment une quantité d’énergie insondable.

Avec tout cela à l’esprit, Musk a fait un 180 sur son plan initial.

Tesla n’acceptera plus Bitcoin et la société conservera ses actifs Bitcoin jusqu’à ce que les coûts environnementaux de la monnaie diminuent.

Pièces vertes: 5 alternatives Bitcoin que Tesla pourrait choisir

Musk n’a pas à s’inquiéter de ne pas avoir d’alternatives; Il existe une nouvelle classe populaire de crypto-monnaies qui placent la faible consommation d’énergie au premier plan de leurs modèles commerciaux.

Peut-être que Tesla devrait garder les yeux sur une crypto comme Cardano (CCC:ADA-USD). Cardano est l’un des plus grands cryptos en termes de capitalisation boursière. C’est également une alternative beaucoup plus efficace à Bitcoin, grâce à sa preuve de consensus d’enjeu, plutôt qu’au consensus de preuve de travail de BTC, qui nécessite beaucoup moins de puissance de calcul pour terminer une transaction.

Encore plus efficace est Lumens stellaires (CCC:XLM-USD) une monnaie qui subvertit entièrement les preuves en authentifiant les transactions via des nœuds de confiance définis. Le résultat est une crypto qui utilise encore moins d’énergie. Une autre crypto verte qui choisit de rester à l’écart des algorithmes de preuve est Nano (CCC:NANO-USD). Avec Nano, les utilisateurs élisent leurs propres représentants pour authentifier les blocs de la chaîne en toute sécurité.

Pièces comme Chia (CCC:XCH-USD) sont des options attrayantes dans la mesure où leur extraction est très accessible. On peut gagner Chia simplement en allouant de l’espace sur le disque dur de leur ordinateur pour que le réseau fonctionne. Le jeu innovant permet d’extraire des pièces de monnaie sur un seul ordinateur en utilisant un espace libre, un changement bienvenu aux gigantesques plates-formes informatiques nécessaires pour extraire Bitcoin.

Encore plus en contact avec l’environnement sont des pièces comme BitGreen (CCC:BITG-USD). BitGreen utilise un protocole financé par la gouvernance, dans lequel les «mineurs» gagnent leurs jetons en menant des activités respectueuses de l’environnement. Le recyclage de l’électronique ou l’utilisation d’un programme BikeShare au sein de sa communauté peut leur rapporter BitGreen. Cela aide également les crypto-taureaux à échapper aux effets néfastes des principales crypto-monnaies.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.