Pièces vertes: oubliez Bitcoin, achetez ces Altcoins à la place

Un des Bitcoin (CCC:BTC-USD) supporters les plus grands et les plus bruyants – Tesla (NASDAQ:TSLA) PDG Elon Musk – a jeté de l’eau froide sur la pièce pas si verte quand, hier soir, il a tweeté que son entreprise n’accepterait plus les paiements Bitcoin pour les voitures Tesla. La raison? Le Bitcoin est mauvais pour l’environnement.

Plus précisément, Musk – un passionné d’énergie verte dont l’empire Tesla est entièrement construit dans le but d’améliorer l’environnement – a déclaré que l’exploitation minière de Bitcoin utilise une tonne d’électricité, et qu’une grande partie de cette électricité est alimentée par des combustibles fossiles, en particulier du charbon, ce qui signifie qu’elle est un énorme contributeur au changement climatique.

Beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec Musk. Beaucoup d’accord, aussi.

Alors, essayons de déballer ceci. Le Bitcoin est-il vraiment mauvais pour l’environnement? Et, si oui, que devez-vous faire à ce sujet? Y a-t-il des altcoins qui sont bons pour l’environnement?

Regardons de plus près.

Bitcoin: est-ce mauvais pour l’environnement?

Je ne veux pas sortir et dire avec audace que Bitcoin est mauvais pour l’environnement. Mais l’argument de Musk est crédible: l’exploitation minière de Bitcoin contribue au changement climatique.

Premièrement, la science. Ensuite, les chiffres.

La science? Le processus par lequel les nouveaux bitcoins sont mis en circulation est appelé extraction de bitcoins. Il s’agit d’un concours pour résoudre une fonction de hachage cryptographique à laquelle n’importe quel nœud du réseau bitcoin distribué peut participer. Une fois qu’une solution est trouvée, un nouveau bloc est ajouté au registre Bitcoin, qui se propage à l’ensemble du réseau.

La résolution de ces fonctions de hachage nécessite beaucoup de puissance informatique. Plus la puissance de calcul est élevée, plus il faut d’électricité. Pendant ce temps, un seul mineur ou pool sera récompensé pour chaque bloc, de sorte que tout le travail de calcul effectué par les parties perdantes est, en fait, gaspillé.

Ainsi, la science soutient ici l’idée que l’extraction de bitcoins est au moins quelque peu mauvaise pour l’environnement.

Mais à quel point?

Voici les chiffres. Selon l’Université de Cambridge, les mineurs de bitcoins devraient consommer ~ 130 Térawattheures d’énergie, soit environ 0,6% de la consommation mondiale d’électricité. C’est à égalité avec un petit pays en développement comme le Sri Lanka ou la Jordanie. Ainsi, en fait, l’impact de l’extraction de bitcoins sur l’environnement est comme l’ajout d’un tout nouveau pays au monde.

Net net, Bitcoin n’est pas directement mauvais pour l’environnement. Mais le processus qui valide le bitcoin – l’exploitation minière – contribue au changement climatique d’une manière quelque peu significative.

Altcoins ou «pièces vertes»: quelle est la solution?

Toutes les crypto-monnaies sont construites sur un algorithme de preuve de consensus qui valide le réseau.

La méthode de preuve de consensus de Bitcoin est une méthode de preuve de travail, qui est l’une des méthodes de preuve de consensus les plus respectueuses de l’environnement, car elle aboutit à toute l’énergie et à l’électricité utilisées par les parties perdantes pour résoudre le hachage. fonction gaspillée.

La solution ici est ce que l’on appelle une méthode de preuve de participation.

La preuve d’enjeu transforme le jeu compétitif des méthodes de preuve de travail en un jeu collaboratif, dans lequel une personne peut extraire ou valider des transactions de blocage en fonction de sa «mise» ou du nombre de pièces qu’elle détient. Chaque personne fait cela, indépendamment, afin qu’il n’y ait pas de parties perdantes et pas d’énergie ou d’électricité gaspillée dans le processus de validation. Les crypto-monnaies avec preuve d’enjeu sont beaucoup plus efficaces en termes de calcul et respectueuses de l’environnement que les crypto-monnaies avec preuve de travail.

Donc, si vous cherchez à investir dans des altcoins plus respectueux de l’environnement que Bitcoin – ou «Green Coins», comme on les appelle maintenant – vous devez rechercher des altcoins construits sur des plates-formes de blockchain de preuve d’enjeu. .

L’altcoin de preuve de participation le plus remarquable? Cardano (CCC:ADA-USD).

Cardano est une plateforme de blockchain de preuve d’enjeu, et est notamment la première à être fondée sur des recherches évaluées par des pairs et développée à l’aide de méthodes fondées sur des preuves. Je suis fermement convaincu que l’avenir à long terme de Cardano est assez brillant.

Conclusion sur Bitcoin

Les cryptos à preuve de travail – comme Bitcoin – ne sont pas très respectueux de l’environnement pour le moment. Les cryptos avec preuve d’enjeu – comme Cardano – sont beaucoup plus respectueux de l’environnement. Et cela pourrait être une grande différence, car le marché plus large de la crypto-monnaie commence à bifurquer au cours des prochains mois et à se séparer entre les gagnants et les perdants.

Mais Cardano est loin d’être la seule crypto-preuve de participation dans laquelle il vaut la peine d’investir aujourd’hui. En fait, c’est peut-être l’altcoin de preuve de participation le moins excitant et le moins explosif sur mon radar d’achat en ce moment.

Lesquels suis-je le plus excité?

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.