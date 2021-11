Piège à dettes : savoir se sortir d’une dette qui s’envole

Dans certains cas, vous pourriez être admissible à un moratoire sur les paiements pendant que vous mettez de l’ordre dans vos finances.

Dans une spirale d’endettement, une personne est tellement endettée qu’elle doit emprunter encore plus pour payer ses cotisations. Mais ce faisant, sa dette devient plus importante et plus difficile à rembourser, le maintenant piégé dans une misère financière sans fin. Outre le stress, les problèmes de remboursement des prêts restent sur le dossier de crédit pendant des années et pourraient rendre difficile l’obtention de nouveaux prêts en cas de besoin.

Examinons des moyens simples de lutter contre les spirales de la dette.

Intention positive

Vous devez rester certain que vous trouverez un moyen de payer vos cotisations. Cette intention est nécessaire. Il est de votre obligation morale, légale et financière de rembourser vos prêts. Les retards de paiement, les défauts de paiement et les règlements (lorsque votre banque accepte d’accepter un paiement partiel unique pour clôturer le prêt) endommageront tous vos antécédents de crédit. Cela rendra difficile pour vous de demander de nouvelles lignes de crédit à l’avenir.

Les prêteurs rejetteront vos demandes de prêt ou vous factureront un taux d’intérêt très élevé. Par conséquent, votre intention doit être de payer la totalité de votre cotisation et de trouver des solutions pour que cela se produise.

La psychologie de la dette

Les problèmes d’endettement peuvent survenir pour diverses raisons telles qu’une perte de revenus ou une hospitalisation coûteuse. L’emprunteur peut également être incapable de réfléchir aux décisions financières, en particulier de comprendre l’impact de l’emprunt sur ses finances. Des spirales d’endettement peuvent également se produire pour des raisons non financières telles que votre santé mentale. Par exemple, un trouble d’achat compulsif peut provoquer une obsession du shopping. Quelle que soit la raison sous-jacente de la spirale, elle peut provoquer du stress, de l’anxiété et de la dépression, et aggraver les problèmes de santé mentale existant chez l’emprunteur. Il est donc important de demander l’aide d’un professionnel. Pour les questions financières, un conseiller en finances personnelles peut être en mesure de tracer une voie pour sortir de la dette. Et pour les problèmes de santé mentale entraînant des problèmes financiers, une thérapie peut être nécessaire.

Prioriser les dettes

En supposant que vous ayez décidé de rembourser vos dettes, commençons par faire le point sur vos prêts. Certains prêts sont plus importants que d’autres et vous devez d’abord les payer. Par exemple, les dettes à intérêt élevé telles que les cotisations de carte de crédit doivent disparaître rapidement car leur intérêt augmente le plus rapidement. Les prêts de grande valeur attireront les cotisations les plus importantes et devront être payés rapidement. Par exemple, un défaut de remboursement d’un prêt immobilier peut entraîner la reprise de possession de votre maison. Créez un plan sur la façon dont vous allez payer ces dettes en priorité. Vous devrez peut-être économiser de l’argent ou liquider des actifs pour lever des fonds.

Consolider, refinancer et restructurer

Le regroupement de prêts vous aide à regrouper plusieurs prêts en un seul prêt dont le taux d’intérêt et les conditions de remboursement peuvent être plus faciles pour vos finances. Par exemple, vous pourriez payer vos cotisations sur plusieurs cartes de crédit via un seul prêt personnel dont le taux d’intérêt peut être beaucoup plus bas en comparaison et donc plus facile à payer.

C’est dans l’intérêt de votre prêteur que vous payiez votre cotisation. Par conséquent, le prêteur vous apportera toute son aide dans le cadre de sa politique pour faciliter le remboursement. Certaines options pourraient être le refinancement ou la restructuration de votre prêt. Vous pouvez refinancer à un taux d’intérêt inférieur ou restructurer le prêt pour réduire l’IME et allonger la durée.

Dans certains cas, vous pourriez être admissible à un moratoire sur les paiements pendant que vous mettez de l’ordre dans vos finances. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que les retards de cotisation continueront d’attirer l’intérêt, ce qui augmentera vos cotisations. Évitez les règlements de prêts. Ils peuvent résoudre un problème à court terme, mais créer le problème à long terme d’un mauvais dossier de crédit.

Soyez intelligent sur les nouveaux prêts

Si vous contractez un nouveau prêt pour rembourser d’anciens prêts, tenez compte de l’impact qu’il aura sur vos finances. Vous pourriez contracter un emprunt contre un titre comme de l’or ou une propriété pour répondre à vos besoins de liquidités. Vous pouvez emprunter à votre famille et à vos amis et demander un prêt à faible taux d’intérêt. N’oubliez pas qu’un autre prêt impayé pourrait entraîner la confiscation de votre propriété ou nuire à vos relations avec vos amis et votre famille.

Les pièges de la dette sont faciles à entrer et difficiles à sortir. Mais avec la bonne approche, les emprunteurs peuvent surmonter ce défi.

