Piège à soif ultime Channing Tatum partage un selfie nu sur le plateau ⋆ .

Channing a partagé tout à fait le selfie, le diable effronté (Photo: Instagram)

Si Channing Tatum voulait notre attention, il va dans le bon sens, car l’homme a posté le piège de la soif ultime avec une photo fléchissante et totalement nue.

On comprend, Tatum, tu n’as pas perdu ton pack de six lors du verrouillage. Bien pour vous.

La star a jeté un regard très révélateur sur son dernier rôle et la préparation qui le fait monter sur le plateau alors qu’il partageait un selfie de sa bande-annonce cette semaine sur The Lost City of D.

Remarque: nous essayons vraiment, vraiment très fort de ne pas faire de blague sur un D perdu, ici.

Complètement nu, Channing a plutôt utilement placé un emoji de singe sur ses morceaux pour tenter de rendre ce réseau social convivial, en tant que membre d’équipage serviable, avec le pire travail du monde, attendait de se mettre au travail.

Channing a laissé entendre qu’il y avait des scènes explicites qui devaient être filmées, comme il l’écrivait: “ Vous savez, lorsque vous dans la bande-annonce de maquillage, un trou nu tenant une serviette sur votre ordure, vous êtes sur le point de faire de la merde sur le plateau que vous va devoir te préparer maman avant qu’elle ne voie le film.

Eh bien (Photo: Instagram)

Il a ajouté: “ Et oui, je plie si fort que j’ai une crampe. ”

Les fans étaient très reconnaissants pour une telle offre sur les réseaux sociaux en réagissant au cliché classé X, avec une rêverie: “ Channing Tatum postant un piège à soif? Oui, je suis là pour ça.

On s’est peut-être trompé sur la journée, mais le sentiment était très présent lorsqu’ils ont ajouté sur Twitter: “ Quelqu’un a vu la dernière histoire IG de Channing Tatum? Cet homme nous donne exactement ce dont nous avons besoin en ce dimanche chaotique. Abs, hotness, nudité et beaucoup d’esprit! Que Dieu vous bénisse, M. Tatum.

La star tourne La cité perdue de D (Photo: Jeff Kravitz / FilmMagic)

Ce niveau d’ajustement franchement offensif peut être dû au récent aveu de Channing selon lequel sa motivation à aller dur dans la salle de sport (faute d’un meilleur mot) est due au fait qu’il est nu dans tant de films.

Exemple cette semaine, nous supposons.

La star de Magic Mike était l’invitée d’un épisode récent de The Kelly Clarkson Show quand il a saisi l’occasion d’applaudir Meg Boggs, une femme qui inspire les autres à travers son voyage vers la perte de poids et l’amour de soi dans le livre Fitness for Every Body.

Rappelant la raison pour laquelle il s’entraîne toujours, la star de 41 ans a déclaré à Kelly: “ En tant que personne qui travaille pour un emploi, je vous promets que je ne ressemblerais pas à ça à moins que je devais être nue dans la plupart de mes films. la plupart.

“ À un moment donné, je dois devenir meilleur pour jouer pour ne pas avoir à être nu dans chacun d’eux. ”

