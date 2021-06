Piège à taureaux Ethereum ? Le prix des ETH signale la rupture par rapport au Bitcoin

Comparer

Le taux de change ETH / BTC a augmenté d’environ 40 % après avoir atteint 0,055 BTC. Mais la paire semble se diriger vers un piège haussier.

Une récente hausse des prix de l’Ether (ETH) par rapport à son principal rival, Bitcoin (BTC), semble être en danger d’épuisement, même si les analystes considèrent la deuxième plus grande crypto-monnaie comme la plus forte des deux.

Le taux de change ETH / BTC a augmenté jusqu’à 40,19% après avoir atteint un creux à 0,0553 BTC le 23 mai. Le puissant mouvement de rebond a reflété une augmentation des flux de capitaux du marché au comptant des ETH vers le marché au comptant de la BTC. Cela a également incité les analystes de Delphi Digital, une société d’études de marché indépendante, à souligner la “force formidable” de l’éther sur les marchés négociés en Bitcoin. Ils ont écrit:

“Si vous regardez le graphique YTD ETH / BTC de manière isolée, vous ne devineriez probablement pas que la peur sur le marché de la cryptographie est la plus élevée en un an.”

Mais un examen plus attentif du graphique ETH / BTC montre que les traders haussiers pourraient se diriger vers un piège haussier.

Coin baissier

ETH / BTC ont formé un modèle qui a commencé large en bas et s’est contracté à mesure que le prix augmentait. En conséquence, la fourchette de négociation a été raccourcie. Pendant ce temps, les volumes ont diminué à mesure que les prix augmentaient et que la structure des échanges évoluait.

Le prix de l’ETH augmente dans un schéma de retournement baissier à mesure que les volumes de transactions diminuent. Source : TradingView

Les chartistes classiques appellent la structure un coin ascendant. Ils l’interprètent comme un modèle d’inversion baissier traditionnel, principalement en raison de la perte de dynamique haussière dans chaque formation élevée successive.

Les coins ascendants arrivent à maturité lorsque l’actif atteint le niveau où ses deux lignes de tendance convergent. Cependant, les confirmations baissières ne se produisent que lorsque le prix passe en dessous du support du coin de manière convaincante. Mais si c’est le cas, l’actif risque de s’effondrer autant que la distance maximale entre la ligne de tendance supérieure et inférieure du coin.

Par conséquent, l’indicateur de coin ascendant ETH / BTC suggère une baisse vers 0,0648 BTC dans une tentative de cassure négative du sommet du modèle, le point où les lignes de tendance convergent. De plus, le niveau 0,0648 BTC a servi de support tout au long du mois de mai.

Fractale janvier 2018

Delphi Digital a comparé les réponses ETH / BTC aux sommets cycliques de Bitcoin en 2018 et 2021 pour expliquer ses perspectives haussières pour la paire.

La firme a souligné que l’ETH / BTC était un instrument comparativement plus faible lors de la hausse des prix de 2017 qu’il ne l’était en 2021. La paire a dépassé le milieu du cycle, en juin 2017, alors même que Bitcoin continuait d’augmenter et atteignait 20 000 $ à la fin de anus. À ce moment-là, ETH / BTC avait chuté de plus de 85%.

Mais une correction massive des prix du Bitcoin en janvier 2018 a jeté des capitaux sur les marchés des altcoins, provoquant une correction à la hausse à court terme des paires compatibles BTC. Ether a également bénéficié du flux d’argent des marchés Bitcoin, puisqu’il est passé de 0,0231 BTC en décembre 2017 à 0,1237 BTC en janvier 2018, soit une augmentation de 435,44%.

ETH / BTC a ensuite commencé à corriger à la baisse au cours des sessions hebdomadaires, car Bitcoin et Ether ont pris un coup sur les marchés négociés en dollars. La paire est finalement passée de 0,1237 BTC, alors un plus haut depuis le début de l’année, à un plus bas de 0,0246 BTC en décembre 2018.

Mais ce n’est pas le cas avec la correction ETH / BTC en cours, a noté Delphi Digital en écrivant :

“Au début de 2018, l’ETH / BTC a reçu une raclée massive et n’a pas rebondi aussi vite que cette fois.”

Meilleure comparaison ETH / BTC 2018 et 2021 du point de vue de Delphi Digital. Source : TradingView

Corrélation Ether-Bitcoin

Le fait que l’ETH / BTC subisse ou non une cassure négative semble dépendre des performances de Bitcoin sur les marchés négociés en dollars.

Le taux de change BTC / USD a baissé à 53,77 % par rapport à son plus haut historique, près de 65 000 $, et a commencé à se consolider plus tard. Pendant ce temps, le taux ETH / USD a également corrigé avec BTC / USD, chutant de 60,59 % par rapport à son plus haut historique de 4 384 $. Cela montre une forte corrélation linéaire entre les deux actifs numériques.

Nick Spanos, fondateur de Bitcoin Center NYC, a déclaré à Cointelegraph qu’Ether devrait rompre sa corrélation avec Bitcoin sur les marchés libellés en dollars afin de créer une tendance indépendante ETH / BTC. Jusque-là, de forts mouvements à la baisse en ETH / USD et BTC / USD signifieraient également une tendance déprimante de l’ETH / BTC. Il ajouta:

« Bien qu’Ethereum ait de bons fondamentaux et des mises à jour en cours, sa croissance future potentielle dépend quelque peu des performances de Bitcoin. Les investisseurs d’Ethereum prévoient une rupture de cette tendance. Cependant, la tendance actuelle n’indique pas la probabilité que cela se produise à court ou moyen terme. »

Yuriy Mazur, chef du département d’analyse des données de l’échange de crypto-monnaie CEX.IO, a ajouté que le récit anti-inflation en cours pourrait permettre à Bitcoin de reprendre sa tendance haussière. En conséquence, le reste du marché des crypto-monnaies, y compris Ether, devrait emboîter le pas. Il a dit à Cointelegraph :