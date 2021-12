Piepacker signe un accord pour intégrer Atari et Paon DP à sa plateforme cloud

Piepacker a annoncé un partenariat avec le légendaire studio de jeux Atari et le développeur de jeux japonais Paon DP. La plate-forme de jeux sociaux accueille une multitude de classiques d’arcade et Mega Drive à son service, notamment Pong, Centipede et Asteroids.

Le COO et responsable des jeux d’Atari, Jean-Marcel Nicolai, a parlé de ce récent partenariat : « Atari est ravi d’apporter nos titres classiques préférés des fans à la plate-forme de jeux sociaux innovante de Piepacker. Piepacker est une plate-forme idéale pour recréer l’expérience sociale des jeux d’arcade et présenter les jeux d’Atari à une nouvelle génération de joueurs.

Piepacker, le service de jeu gratuit qui permet à ses utilisateurs de jouer à des jeux classiques sous licence officielle avec des amis, apportera à la plate-forme les versions arcade et PSX des jeux Atari classiques. Ces titres rejoindront le vaste catalogue du service, portant à plus de 100 le nombre de jeux disponibles pour les utilisateurs de Piepacker.

Les jeux suivants ont maintenant été ajoutés au service Piepacker :

Titres Atari :

Pong (Arcade) / Pong : Le prochain niveau (PSX)

Super Breakout (Arcade) / Breakout (PSX)

Mille-pattes (Arcade) / Mille-pattes (PSX)

Commande de missiles (Arcade) / Commande de missiles (PSX)

Astéroïdes (Arcade)

Titres de Paon DP :

Windjammers (Arcade)

Croc de loup (Arcade)

Sentier de vapeur (Genesis/Mega Drive)

Dans un communiqué, le co-fondateur et PDG de Piepacker, Benjamin Devienne, a déclaré ceci :

« Nous sommes honorés du soutien que nous avons reçu de développeurs de jeux historiques comme Atari et Paon DP… À mesure que notre catalogue grandit, nous nous rapprochons de plus en plus de notre objectif de créer la plate-forme multijoueur dont les fans rétro ont rêvé. »

Fin octobre, Piepacker a obtenu 12 millions de dollars dans un cycle de financement de série A auquel LEGO Ventures a participé. Ce cycle d’investissement a porté le total des fonds levés en un an à 15 millions de dollars. Depuis son lancement en mars 2020, la bêta de Piepacker (gratuite sur Chrome) compte près d’un demi-million d’utilisateurs uniques dans le monde.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72736/piepacker-signs-deal-to-bring-atari-and-paon-dp-to-its-cloud-platform/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));