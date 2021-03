Pierce Brosnan est le Dr Fate dans le film Black Adam de Dwayne Johnson ⋆ .

]]>]]>

Un ancien Bond porte maintenant son costume pour l’un des casques les plus emblématiques de DC alors que The Hollywood Reporter a brisé l’histoire selon laquelle Pierce Brosnan assumera le rôle du Dr Fate dans Dwayne Johnson’s Adam noir.

Selon THR, Brosnan jouera Kent Nelson, un fils d’un archéologue qui a appris des techniques de sorcellerie et qui a reçu le casque magique du destin. De là, il deviendra Dr. Fate, un sorcier puissant et légendaire. Il rejoindra la formation héroïque qui comprend Aldis Hodge comme Hawkman, Noah Centineo comme Atom Smasher et Quintessa Swindell comme Cyclone.

Black Adam marque la deuxième collaboration entre New Line et DC film, après le modeste succès de 2019 Shazam. Un autre acteur légendaire a été jeté dans cet univers partagé entre Shazam et Black Adam, avec Dame Helen Mirren rejoignant ce dernier dans un rôle crapuleux.

C’est la première fois que Brosnan joue dans un film de super-héros.

Les bas-fonds le réalisateur Jaume Collet-Serra dirigera le projet, le réunissant avec son Croisière dans la jungle star Johnson, aux côtés de Sarah Shahi (Personne d’intérêt), Aldis Hodge (Une nuit à Miami), Quintessa Swindell (Voyageurs), Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés avant) et Marwan Kenzari (Aladdin).

Adam noir est actuellement prévue pour le 22 décembre 2021.

