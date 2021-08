Pierce Brosnan jouerait-il à nouveau James Bond ? L’acteur partage ses pensées honnêtes

in

Il semblerait que Pierce Brosnan ne soit pas intéressé à faire un retour en tant que James Bond et semble très satisfait de son œuvre. Il est difficile de lui en vouloir, étant donné que ses performances dans ces quatre films de Bond ont été relativement bien reçues. Les films, qui varient de manière critique, ont également bien réussi au box-office, et leur influence a jeté les bases de l’ère de Daniel Craig. Et bien sûr, Brosnan a depuis fait tant de types différents d’autres films depuis ses années en tant que 007.