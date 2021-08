Pierce de la SEC revient sur le chemin de la guerre pour critiquer le règlement de Poloniex ⋆ Crypto new media

Source : Une capture d’écran, Youtube/CNBC Television

L’un des commissaires du régulateur financier américain, le Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC), a lancé une autre attaque fulgurante contre sa propre organisation après la Poloniex L’échange de crypto a convenu des conditions d’un règlement d’environ 10,4 millions de dollars, affirmant que la plate-forme de négociation aurait attendu en vain si elle avait tenté de suivre les règles sur lesquelles la SEC insiste.

La SEC avait signifié à Poloniex une ordonnance de cesser et de s’abstenir, affirmant qu’elle avait exploité illégalement une plate-forme de négociation qui permettait aux clients d’acheter et de vendre ce qu’elle appelait des « titres » d’actifs numériques.

Les remarques sont venues de Hester Peirce, l’un des cinq commissaires de la SEC, qui a rédigé une déclaration publique à la suite de l’annonce de la SEC. Peirce a déploré l’indécision apparente de la SEC et la lenteur des progrès dans le traitement des demandes liées à l’enregistrement. Elle a déclaré que même si Poloniex « aurait pu essayer de s’inscrire en tant que bourse de valeurs » ou en tant que « courtier pour exploiter un système de négociation alternatif (ATS) », mais « s’il l’avait fait, il aurait probablement attendu… et attendu… et j’ai attendu un peu plus.

Peirce a écrit :

«Compte tenu de la lenteur avec laquelle nous avons déterminé comment les entités réglementées peuvent interagir avec la cryptographie, les acteurs du marché peuvent naturellement être surpris de nous voir entrer en scène maintenant avec nos armes à feu flamboyantes et affirmer que Poloniex n’était pas enregistré ou n’opérait pas dans le cadre d’une exemption car il aurait du être.”

Le commissaire de la SEC a écrit que l’organisation devait « reconnaître la nécessité de trouver des solutions judicieuses » et a énuméré un certain nombre de questions « soulevées par les entités qui souhaitent participer dans ce domaine ».

“En supposant que Poloniex ou une autre plateforme de trading crypto décide de s’inscrire auprès de nous en tant qu’échange ou ATS, nous devons répondre à un certain nombre de questions”, a conseillé Peirce.

Elle a déclaré que les plates-formes devaient recevoir des réponses sur la conservation et la liquidité des crypto-monnaies, les fonctions de tenue de marché et les relations avec les investisseurs de détail, si elles pouvaient « négocier des titres autres que des titres » et peut-être la question la plus pertinente de toutes :

« Comment une plateforme de trading et ses clients peuvent-ils déterminer si un actif numérique particulier est une sécurité ? »

Poloniex n’a ni admis ni nié les frais de la SEC, mais a plutôt accepté de payer la restitution, les intérêts et des frais de pénalité civile supplémentaires.

Peirce a ouvertement critiqué de tels cas de la SEC dans le passé. Le mois dernier, elle et son collègue commissaire Elad Roisman ont publié une déclaration publique conjointe après le règlement de la SEC avec la société britannique. Blottique, l’exploitant du Coinschedule site Internet.

À l’époque, le duo a écrit qu’ils étaient « déçus » que la commission n’ait pas réussi à « expliquer quels actifs numériques vantés par Coinschedule étaient des titres », qualifiant l’« omission » de « symptomatique de notre réticence à fournir des conseils supplémentaires sur la façon de déterminer si un token est vendu dans le cadre d’une offre de titres ou quels tokens sont des titres. »

