Piercing Christina, Venus .. tous les piercings intimes féminins

Les piercings sont à la mode. Aujourd’hui, ils sont partout sur le corps, de l’oreille à la langue, en passant par le nez… tout est permis ! Mais qu’en est-il des piercings intimes ? Lesquelles sont conçues spécialement pour les femmes et quels sont les risques ? Voici un petit aperçu…

Comme pour tous les piercings, vous vous demandez : est-ce que le piercing dans cette zone (très sensible) fait plus mal que dans d’autres ? La plaie ne met-elle pas longtemps à cicatriser ? Dans votre tête, ce sont les questions les plus fréquemment posées et c’est parfaitement compréhensible.

Après tout, un piercing intime est un peu plus compliqué que d’obtenir un piercing à l’oreille, à l’hélice ou même au septum. Nous parlons d’une partie très spéciale du corps : la source féminine du plaisir sexuel. Impossible de se faire percer sans y penser longtemps, très longtemps…

Piercing intime pour femme : plus qu’un bijou ?

Une chose est sûre : un piercing intime n’est pas qu’un simple bijou. Ce n’est pas prouvé, mais il existe certainement des piercings qui rendent la sexualité plus intense. Cependant, cela varie d’une femme à l’autre et dépend également de l’emplacement du piercing génital. Car il existe de nombreux types de piercings intimes pour les femmes.

Est-ce qu’un piercing intime fait très mal ?

La réponse est oui, comme TOUS les piercings, peu importe où. Bien entendu, la zone intime, notamment le clitoris avec ses nombreuses terminaisons nerveuses, est particulièrement sensible, ce qui ne facilite pas les choses. Cependant, la douleur n’est pas beaucoup plus intense que celle d’un piercing classique dans la langue, le nombril ou le nez. Vous devrez respirer profondément et… être courageux !

Piercing Christina, Fork… Les différentes variantes de piercing intime

Lorsqu’il s’agit de piercings intimes, le christina piercing et le capuchon clitoridien sont les plus populaires. De nombreuses femmes décrivent un piercing au capuchon du clitoris comme rendant le sexe particulièrement intense.

Bien sûr, vous pouvez aussi vous faire percer le clitoris, mais la douleur est plus grande et il faut être dur. Il existe également des piercings à travers les lèvres externes et internes et des piercings périnéaux. Le dire de cette façon peut être difficile à visualiser, voici donc un résumé des différents domaines :

1. Piercing Christina

Le piercing Christina, également connu sous le nom de piercing mons pubis, est situé au-dessus du clitoris. Il entre au sommet où les lèvres extérieures se rencontrent et sort du sommet du mont de Vénus. Le piercing Christina a une fonction plus esthétique que la stimulation sexuelle, puisqu’il ne touche pas vraiment le clitoris, mais la taille du bijou peut faire la différence… Evidemment, il peut être très stimulant visuellement pour votre partenaire et pour vous-même.

Le piercing de Cristina coûte entre 30 et 50 euros. Il faut généralement 3 à 4 mois pour guérir, mais peut parfois prendre plus de temps, jusqu’à 18 mois. C’est un piercing superficiel qu’il faut surveiller et désinfecter tous les jours avec un spray recommandé par le professionnel qui vous soigne. Lors du rasage et de l’épilation de cette zone, le piercing de Cristina devra être retiré. Vous pourrez changer de bijou dès que le processus de cicatrisation sera terminé, ne choisissez pas un piercing avec des « boules » trop grosses aux extrémités : cela pourrait gêner vos vêtements ou même lors des rapports sexuels.

2. Percer le capuchon clitoridien

Le perçage du capuchon clitoridien, aussi appelé perçage du capuchon, est beaucoup plus courant que le perçage directement sur le clitoris, tout simplement parce qu’il stimule le clitoris sans risque de l’engourdir ou de subir une torture au moment du perçage.

Il y a deux possibilités :

1. L’anneau ou la broche incurvée est percé verticalement à travers le capuchon clitoridien. Cela a pour effet d’élever légèrement le clitoris et rend le sexe beaucoup plus stimulant, procurant des sensations uniques selon certains témoignages. 2. le piercing (anneau ou barrette) est percé horizontalement à travers le capuchon du clitoris. La stimulation du clitoris n’est pas aussi forte qu’avec un piercing vertical. Dans ce cas, l’objectif est plutôt esthétique.

Quelle que soit votre option, un piercing au capuchon clitoridien vous coûtera environ 40 euros et mettra 2 à 4 mois à cicatriser.

3. Piercing clitoridien

Comme nous vous l’avons déjà dit, le piercing clitoridien est assez douloureux mais comme tous les piercings, c’est l’affaire de 2 secondes. Dans ce cas, le piercing est effectué verticalement ou horizontalement à travers le clitoris. Aie. Dans ce cas, un perceur expérimenté est requis pour éviter d’endommager les nerfs. Ce type de piercing peut être stimulant lors des rapports sexuels, surtout s’il est percé de telle manière qu’il surélève légèrement le clitoris pour mieux le stimuler comme nous l’avons dit juste plus haut.

En général, ce type de piercing est très peu pratiqué car il nécessite une morphologie particulière : le clitoris doit être suffisamment gros pour porter un bijou. Si l’on ajoute le facteur douleur et tous les risques de désensibilisation totale du clitoris… cela conduit la plupart des professionnels à rejeter cette pratique, préférant l’option du perçage du capuchon clitoridien. Un piercing clitoridien coûte environ 50 euros et met 2 à 4 mois à cicatriser.

Quatre et six. Petit et grand piercing aux lèvres

Ce piercing est très courant et peut se faire sur les deux types de lèvres. Dans les deux cas, cela peut apporter un plaisir sexuel accru et n’est pas franchement douloureux. Le piercing des lèvres coûte environ 40 euros et le processus de cicatrisation dure entre 2 semaines et 3 mois : comme les grandes lèvres sont plus épaisses, elles mettent plus de temps à cicatriser que les petites.

5. Piercing Princesse Albertina

Ce piercing est percé de l’orifice urétral à l’orifice vaginal. Et oui, ça fait un peu mal juste de le lire. Il est rarement pratiqué.

7. Percer la fourche

Le piercing est percé en dessous du point où les deux petites lèvres se rencontrent en bas. C’est une sorte d’effet inverse à celui du piercing de Cristina, simplement parce qu’il est placé verticalement au niveau de la jonction des deux grandes lèvres, mais dans la partie inférieure de la vulve. Ce piercing en épingle à cheveux coûte environ 40 euros et le temps de cicatrisation peut être long, mais il est généralement de 3 à 4 mois. C’est un piercing superficiel, il est donc important d’en prendre soin. Attention, cela peut être inconfortable pendant les rapports sexuels ou lorsque vous portez des vêtements trop serrés.

Piercing intime : quels sont les risques ?

Aucun piercing n’est sans risque, mais vous pouvez les minimiser en choisissant un bon studio de piercing. Vous ne devriez pas avoir de piercing intime n’importe où. Les risques : les nerfs peuvent être endommagés lors du piercing, ce qui serait fatal au niveau du clitoris.

Il est essentiel de soigner le piercing quand il vient d’être fait et même après. Après tout, vous ne voulez pas risquer d’être infecté. Par conséquent, une hygiène absolue dans le studio de piercing de votre choix est obligatoire. Après tout, un piercing est une blessure. Cela nous amène au prochain point important : les soins.

Piercing génital : soins appropriés

Peu importe la beauté de votre nouveau piercing : avant tout, vous n’avez que le droit de le regarder, pas de le toucher. Vous pouvez donc suspendre votre vie sexuelle pendant quelques semaines. Ceci est important pour que le trou percé puisse cicatriser et que la zone ne soit pas trop irritée. Votre perceur pourra vous dire exactement combien de temps. Mais cela peut prendre trois à quatre semaines.

Après le perçage : l’hygiène est la priorité absolue. Dans la zone intime, l’inflammation et les germes peuvent survenir trop facilement, car la peau est généralement cachée sous les vêtements et, par conséquent, n’est pas exposée à l’air libre. Pour cette raison, il doit toujours être soigneusement nettoyé avec de l’eau. Les lotions lavantes sont taboues pendant cette période. Les sprays désinfectants sont également déconseillés.

Piercing Christina, fourchette, casquette… à faire et à ne pas faire

Voici quelques règles de base pour la première fois :

Ne pas toucher avec des mains non lavées.Ne pas tordre ou déplacer le piercing lorsqu’il y a une croûte. Faites attention aux frottements ou à la pression des vêtements, qui pourraient coller au piercing. La baignoire, le sauna, la piscine, le solarium, etc. ils sont interdits pendant environ 4 à 6 semaines. Évitez tout contact avec du savon, du gel douche, etc. Évitez tout contact avec des fluides corporels étrangers tels que la salive, le sperme, etc. Le rinçage ou le bain au concentré de camomille et la désinfection à l’eau salée (par exemple, disponible sous forme de solution saline en pharmacie) sont très adaptés aux soins.

Dans tous les cas, il est préférable d’obtenir des instructions précises de votre perceuse. Il vous dira combien de semaines il faudra pour guérir et quelles mesures prendre pour prévenir ou réduire l’inflammation. Certaines personnes utilisent des infusions de camomille réfrigérées, qui sont anti-inflammatoires et appliquées avec un coton-tige. D’autres recommandent des solutions à base d’eau salée. Alors demandez autour de vous pour savoir ce qui vous convient le mieux – votre perceur se fera un plaisir de vous conseiller.

