Pierluigi Gollini rejoint les rangs

Pierluigi Gollini ajoute son nom au radeau des futurs gardiens de Tottenham Hotspur qui cherchent à reprendre le flambeau d’Hugo Lloris.

Le tireur italien est prêté pour la saison par l’Atalanta, avec une option d’achat. À 26 ans, il semble être un remplaçant de Lloris, avec Joe Hart le troisième gardien de réserve et Alfie Whiteman en lice pour une chance de mettre les gants.

L’héritage de Lloris

La France d’Hugo Lloris a tiré sa révérence décevante de l’Euro 2020. Mais ils règnent toujours en tant que champions de la Coupe du monde, une fière journée à la mémoire du skipper français. Capitaine du club et du pays, Lloris s’est fait un nom en tant que gardien de but de classe mondiale. Il a des réflexes félins, un superbe athlétisme et un grand talent pour économiser des pénalités.

Les gardiens de but ont tendance à durer plus longtemps dans le jeu, alors alors que Lloris a 34 ans, Gianluigi Buffon joue toujours pour Parme à 43 ans. Néanmoins, les Spurs doivent penser à un avenir où ils n’ont plus le Français fiable entre les bâtons.

Ils ont déjà commencé cette recherche avec Gollini, qui semble être un remplaçant de Paulo Gazzaniga.

Gollini, nouveau gardien des Spurs

Gollini est originaire de Bologne, en Italie, et il a commencé sa carrière avec l’académie des jeunes de la Fiorentina. Il a ensuite déménagé à Manchester United, avant de commencer sa carrière senior à Hellas Verona. De retour en Angleterre, Gollini a exercé son métier à Aston Villa pendant deux saisons. Mais il a joué la part du lion de sa première équipe de football à l’Atalanta.

Il n’a qu’une seule casquette d’Italie, remplaçant Gianluigi Donnarumma.

L’accord de prêt de saison est prudent, permettant aux Spurs de prendre la décision de dépenser l’argent à une date ultérieure. Gollini a déjà suivi le rythme des relations publiques des Spurs, capable de parler un bon anglais depuis son passage à United et Villa. Il cherche à frapper le sol en courant, avec la position de n ° 2 au club à gagner.

Où Joe Hart s’intègre

Joe Hart était une sorte de signature surprise. Les Spurs ont le don de recruter des gardiens de but ces derniers temps, mais le transfert de Hart semblait être celui qui a donné à l’équipe un peu d’expérience et une « mentalité de vainqueur ». Néanmoins, Hart a joué sporadiquement en l’absence de Lloris. Vocal sur le terrain, il semble également avoir une bonne présence dans les vestiaires. Semblable à Lloris, il a 34 ans mais a déjà dépassé son apogée. Il offre toujours une grande expérience et serait un autre bon pro pour le nouveau Gollini avec qui travailler.

Cela dit, selon les derniers rapports de LWOF, Hart pourrait bien être absent, libérant de l’espace pour Whiteman.

Alfie Whiteman obtient un run-out de pré-saison

C’est cette période de l’année où les fans peuvent voir les jeunes joueurs avoir la chance de briller. Cette pré-saison, Alfie Whiteman a obtenu quelques minutes. Whiteman, 22 ans, a le même âge que Brandon Austin et ils représentent tous les deux les gardiens de but plus âgés diplômés de l’académie. Contrairement à Austin, Whiteman n’a pas encore été prêté. Dans l’état actuel des choses, il serait le gardien de quatrième choix des Spurs derrière Gollini et Hart. Ceci est sujet à changement, cependant.

Whiteman a réalisé de bons arrêts lors des matchs des Spurs contre Leyton Orient et Colchester United. Mais un accord de prêt est probablement sa meilleure destination pour développer davantage son jeu, si Hart reste au club.

Les futurs gardiens de Tottenham

L’académie ne manque certainement pas de jeunes gardiens de but. Les moins de 23 ans comptent Kacper Kurylowicz (19 ans), né à Luton, ainsi que le Parisien Thimothee Lo-Tutala (18 ans), Joshua Oluwayemi (20 ans) et Isak Solberg (18 ans).

Pendant ce temps, dans les rangs des moins de 18 ans se trouvent Adam Hayton et Aaron Maguire, 17 ans. Les deux gars sont des joueurs de deuxième année de l’académie.

Avec la pléthore de gardiens prometteurs, les Spurs devraient être entre de bonnes mains dans leur recherche d’une doublure de Lloris. Mais, s’ils veulent vraiment défendre leurs jeunes gardiens, ils devront leur trouver du temps de jeu d’une manière ou d’une autre. Bon nombre des joueurs énumérés ci-dessus ont eu une certaine expérience de prêt, mais des opportunités limitées aux Spurs pour jouer. Il est difficile d’introduire de jeunes gardiens dans les premières équipes de Premier League, ce qui explique probablement pourquoi le club a récemment recruté des tireurs plus expérimentés.

Il semble que Tottenham, né et élevé par Whiteman, puisse enfin gravir les échelons, si Hart partait cet été. Quel moment ce serait pour le garçon local d’obtenir ses premières minutes de Premier League !

