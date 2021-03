Piero Ferrari: J’espère que nous gagnerons au moins un Grand Prix

Avant le Grand Prix de Bahreïn 2021, Peiro Ferrari a donné son aperçu des attentes avant les 23 courses (peut-être?) De la saison de championnat du monde de Formule 1.

Alors que son équipe devrait encourager des signes, le juste est toujours sur la qualité ou la gravité du SF21. Ce que nous avons vu dimanche n’est guère de bon augure pour les Reds.

S’adressant à Leo Turrini, Piero, fils d’Enzo Ferrari, a déclaré: «2021 marque le 70e anniversaire de notre première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne 1951 lorsque Froilan Gonzalez a triomphé à Silverstone.

«Maintenant, j’espère gagner au moins un Grand Prix, dans la saison qui est sur le point de commencer à Bahreïn. Je ne pense pas que je demande trop… »

Ferrari sous Mattia Binotto a perdu son chemin, l’équipe sans doute au plus bas de son illustre existence, ce qui n’échappe pas à Ferrari: «Nous ne devons pas avoir peur de la réalité. Il doit être accepté et si nous ne l’aimons pas, nous devons travailler pour le changer. Tout le monde chez Ferrari est toujours surveillé, cela fait partie de notre ADN.

Binotto lui-même s’est donné beaucoup de mal pour expliquer que la plus ancienne équipe de F1 se reconstruit pour 2022, cependant, Piero a toujours de grandes attentes.

«A Maranello, nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas aspirer au championnat du monde. Mais je veux trouver des preuves dans les 23 courses qui nous attendent, on comprend ce qui n’allait pas et qu’on sait quoi faire pour remonter au sommet. Bien sûr, la route sera longue, la course compliquée. Mais nous sommes Ferrari, nous devons donner un signal.

Cette année, Charles Leclerc fait équipe avec Carlos Sainz, deux pilotes capables de gagner des courses mais ils ont besoin des outils pour faire le travail.

Leclerc, en particulier, est plus que jamais prêt à commencer à se battre avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais contrairement à Ferrari, Mercedes et Red Bull ont donné à leurs pilotes respectifs des armes en tête.

« Très. Leclerc est jeune mais c’est déjà une garantie. Sainz est nouveau pour nous, évidemment, je le connais moins mais je sais qu’il s’intègre bien dans l’équipe.

«Savez-vous que votre père, Sainz senior, le pilote du rallye, m’a téléphoné? C’était très sympa, il est entré dans l’histoire dans les rallyes, maintenant il a un fils dans une Ferrari. C’est une combinaison qui m’intrigue.

Quant à Lewis Hamilton, qui cette année pourrait usurper la légende Ferrari Michael Schumacher en tant que pilote le plus titré de l’histoire de la F1 – car non, ils sont toujours à égalité avec sept titres mondiaux chacun.

Ferrari a poursuivi: «Lewis n’a pas besoin de prouver quoi que ce soit, un titre plus ou moins n’ajoute pas et ne diminue pas sa grandeur. Il est certainement le favori, avec Max Verstappen.

«Bravo à eux», a-t-il ajouté à propos de Mercedes. «Je n’apprécie pas ceux qui ne reconnaissent pas les mérites des autres. Chez Ferrari, nous avons également eu d’excellents cycles et si vous n’êtes pas dans votre propre cycle gagnant, vous voulez que ceux qui doivent cesser de le faire.

Maranello serait entièrement concentré sur le programme 2022, qui, selon Piero, transformera l’apogée du sport: «Dans un an, les règles changeront complètement, ce sera une autre Formule 1. Et j’espère que c’est une Formule 1 avec une technologie plus compréhensible. , moins éloigné des gens ordinaires.

«Nous devons utiliser l’argent que nous dépensons en course pour avoir des courses plus spectaculaires, des compétitions que le grand public peut comprendre et susciter l’enthousiasme.»

Bien que cette interview ait eu lieu avant l’ouverture de la saison dimanche, elle donne un aperçu de la façon dont les grandes perruques de Ferrari pensent et font face à une crise longue et continue pour les Reds.

Alors que tous chez Ferrari envisagent de revenir sur le podium en 2022, une chose est sûre que leurs rivaux ne resteront pas immobiles – surtout Red Bull et Mercedes – il sera donc intriguant de voir si Binotto et son équipe trouveront enfin le «bouton magique» qui leur échappe bien trop longtemps.