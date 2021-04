Piero Ferrari se souvient de Michele Alboreto

Vingt ans se sont écoulés depuis l’accident de test au Lausitzring, au cours duquel Michele Alboreto a perdu la vie au volant d’un prototype LMP1 le 25 avril 2001.

L’Italien avait été un pilier de la Formule 1 pendant les années 80, d’abord avec Tyrrell puis avec Ferrari. Alboreto a participé à 194 Grands Prix de Formule 1, dont 80 sous la marque Maranello. Il a remporté cinq victoires, trois avec la Scuderia.

Le vice-président Piero Ferrari a rappelé le pilote milanais lors d’une conversation avec Ferrari.com.

Cela fait 20 ans que Michèle Alboreto est décédée. Il a été le dernier Italien à remporter une course de Formule 1 au volant d’une Ferrari. Si vous deviez le résumer en trois mots, quels seraient-ils?

Piero Ferrari: Il est toujours difficile de résumer quelqu’un en quelques mots, encore plus dans le cas de Michele. Nous avons toujours été de bons amis, même après qu’il ait quitté Ferrari et ensuite le sport lui-même. Il était extrêmement poli, absolument dévoué à l’équipe et, surtout, très rationnel dans ses décisions.

Tout le monde a estimé qu’il était non seulement très rapide, mais aussi un gentleman. Quelle impression a-t-il faite à votre père, qui l’a amené à remettre un Italien au volant d’une Ferrari plus de dix ans après Arturo Merzario?

Ferrari: Lors de son passage à Tyrrell, Michele s’était montré très rapide sur tous les types de circuits et dans toutes les conditions, une caractéristique qui a attiré l’attention de mon père, ainsi que le fait qu’il était clairement sérieux, engagé et bien équilibré. Il avait donc toutes les qualités requises pour être pilote de la Scuderia.

Avec Ferrari, Michele a gagné en Belgique lors de sa première année avec l’équipe et à nouveau au Canada et en Allemagne en 1985, alors qu’il combattait Alain Prost pour le titre. Y a-t-il un épisode pendant son séjour à la Scuderia dont vous vous souvenez particulièrement?

Ferrari: Pas tellement un épisode, mais plus de regret, que nous n’avons pas pu lui donner ce qu’il fallait pour remporter le titre mondial et voir ainsi un Italien comme Champion du Monde avec Ferrari pour la première fois depuis Alberto Ascari.

À cette époque, les moteurs turbo atteignaient leur apogée en termes de puissance et nous n’avions pas encore maîtrisé cette technologie aussi bien que nous le devrions, donc les problèmes de fiabilité que nous avons subis au cours de la seconde moitié de 1985 l’ont empêché de se battre pour le titre contre McLaren.

Alboreto était également sur le podium à Monza en 1988, quelques jours seulement après la mort de votre père. Était-ce un autre souvenir affectueux de lui?

Ferrari: Ce Grand Prix d’Italie était l’un des rares où je n’étais pas présent sur la piste avec l’équipe et je le regardais à la télévision. Dans une période si triste, c’était un merveilleux cadeau de lui et de Gerhard (Berger) de pouvoir les voir sur les deux premières marches du podium.

Voyez-vous quelque chose de Michele dans l’un ou les deux pilotes actuels de la Scuderia Ferrari?

Ferrari: Tout comme Michele, Carlos et Charles ont déjà montré qu’ils pouvaient être rapides quelles que soient les conditions et sur n’importe quel circuit. En effet, le week-end dernier à Imola, ils ont prouvé que c’était le cas! De plus leur niveau de performance est très constant, une autre qualité qu’ils partagent avec le pilote italien.