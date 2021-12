Pierre-Emerick Aubameyang « a besoin de plus de soutien » de Mikel Arteta, déclare la légende d’Arsenal Martin Keown qui prétend que « le meilleur manager » regagnerait la confiance de l’attaquant

Martin Koewn a exhorté Mikel Arteta à offrir plus de soutien à l’attaquant raté Pierre-Emerick Aubameyang à la lumière de son passage aride devant le but.

L’intentionnel du Gabon a de nouveau tiré un blanc dans la défaite contre Everton lundi, ce qui signifie qu’il a maintenant disputé six matchs sans but.

GETTY

Aubameyang passe un moment torride devant le but en ce moment

Il a raté plusieurs grandes occasions de marquer lors des derniers matches, y compris une chance flagrante d’égaliser dans les dernières minutes de la défaite 2-1 à Goodison Park.

Et Keown pense qu’il appartient maintenant à Arteta d’essayer de renverser la vapeur d’Aubameyang alors qu’il a admis que son capitaine était peut-être tombé en disgrâce dans son ordre hiérarchique.

« Il est tombé amoureux du joueur, il ne croit pas vraiment en lui », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« D’accord, vous lui avez donné un nouveau contrat six mois après le début de son mandat de manager lorsqu’ils ont remporté la FA Cup et c’est très bien, mais depuis lors, il n’a plus joué de la même manière.

« Le joueur est en perte de forme et dans ces moments-là, si je le regarde du point de vue du joueur, vous voulez ce soutien du manager et que quelqu’un vous soutienne.

.

L’attaquant gabonais a disputé six matchs sans but

« Vous vous attendez certainement, si vous avez été abandonné, à participer à un match de grande importance.

« Je pense qu’Aubameyang aurait dû commencer [vs Everton] et j’essaye de trouver la logique du manager.

« Personnellement, je le jouerais. »

Keown a également réfléchi à son temps en tant que joueur et a insisté sur le fait que les meilleurs managers trouvent un moyen de redonner forme aux joueurs qui ont l’air de mauvaise humeur.

« Il a perdu sa confiance et il s’agit de la façon dont il la regagne », a-t-il ajouté.

« Ce sont toutes les compétences d’un manager.

« Les cadres supérieurs trouvent un moyen. J’ai toujours trouvé avec les meilleurs managers avec lesquels j’ai joué qu’ils n’ont jamais vacillé, ils ont toujours montré cette conviction indéniable pour moi.

« Ensuite, ils ont obtenu le meilleur de moi. »

GETTY

Arteta essaie toujours de trouver une solution à la mauvaise forme d’Arsenal

Et la légende des Gunners admet que le grand appel d’Arteta pour retirer Aubameyang de l’équipe ne fait que revenir pour mordre le patron, car cela n’aide pas Arsenal à reprendre le chemin de la victoire.

« Cela devient un problème lorsque vous perdez des matchs », a ajouté l’ancien défenseur central.

«Ils ont perdu les trois derniers matchs à l’extérieur, et s’ils gagnaient ces matchs, il faudrait dire que c’est une gestion brillante, mais quand ils ne gagnent pas ces matchs, c’est là que les points d’interrogation surviennent.

« Il semble alors que le manager ne connaisse pas tout à fait le XI auquel il peut vraiment faire confiance et sur lequel il peut compter.

« Arsenal à l’extérieur de la maison en ce moment perd trop de matchs, encaisse beaucoup trop de buts et les choses ne vont pas bien. Vous ne pouvez donc pas regarder ces décisions et dire qu’elles avaient absolument raison de la part du manager. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.