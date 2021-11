L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a peut-être retrouvé sa forme en Premier League, mais son incapacité à diriger son équipe l’a vu se faire tirer dessus.

Il a inscrit quatre buts et une passe décisive en championnat alors qu’il n’en a marqué que 10 au cours de la dernière campagne.

Aubameyang retrouve régulièrement le fond du filet cette saison

Malgré cela, l’ancien défenseur de Manchester United, Paul Parker, a insisté sur le fait qu’il continue de laisser tomber ses coéquipiers lorsqu’il s’agit d’être capitaine.

Emile Smith Rowe est un joueur qui s’est fait remarquer aux Emirats et le jeune, qui a raté une convocation en Angleterre pour ses deux derniers éliminatoires de la Coupe du monde.

Mais telle est son ascension, il est désormais une présence dominante du côté d’Arsenal.

Et Parker estime que cela montre à quel point Aubameyang donne peu au club en tant que leader.

Smith Rowe est plus un leader à Arsenal qu’Aubameyang, selon une ancienne star de Man United

Parker, s’adressant à BonusCodeBets, a déclaré: «Pierre-Emerick Aubameyang a lutté au cours des 18 derniers mois au Borussia Dortmund avec son comportement de mauvais garçon et il en a apporté un peu à Arsenal.

« Depuis qu’ils l’ont signé, il a été très incohérent. Ils lui ont donné le brassard pour l’apaiser. Mais la différence, c’est qu’il n’est pas un meneur d’hommes et qu’il a obtenu le brassard peut-être à cause de ce qu’il a coûté, combien ils le paient et essaient juste de le garder gentil, mais ce n’est certainement pas un meneur d’hommes.

«Il n’est pas un capitaine, mais quand vous marquez un but impair, les gens vont avec. Emile Smith-Rowe a été la révélation et Bukayo Saka s’en est bien sorti mais il n’a pas eu la présence de Smith-Rowe.

« C’est une pure gêne qu’ils comptent sur un jeune garçon qui attrape une balle dans les zones profondes et dirige la façon dont ils jouent dans tout le parc.

« Il [Smith-Rowe] est un autre milieu de terrain, qui ne serait pas satisfait d’être appelé un joueur titulaire ou un attaquant central ou quelque chose comme ça. Il veut être partout et partout dans le parc avec le ballon à ses pieds. Il veut faire des courses hors du ballon pour aller marquer des buts ou revenir défendre si besoin est.