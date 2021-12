Pierre-Emerick Aubameyang a plaisanté en disant qu’il était le capitaine le plus cool du monde, maintenant il pourrait être à la recherche d’un nouveau club

Lorsque Pierre-Emerick Aubameyang prendra sa retraite, il aurait peut-être souhaité ne jamais faire de commentaires sur le fait d’être le capitaine d’Arsenal.

L’attaquant des Gunners a un jour plaisanté en disant qu’il était le « capitaine le plus cool de la ligue, peut-être du monde ».

Peu importe d’être le capitaine le plus cool, Aubameyang n’est plus n’importe quel capitaine !

Ce sort, cependant, a depuis pris fin après que Mikel Arteta l’a dépouillé du brassard après une « violation disciplinaire ».

Dans une interview avec Arsenal, le n°14 a expliqué ce que cela faisait de mener son équipe après avoir été nommé skipper en 2019.

« Je suis le capitaine le plus cool de la ligue, peut-être du monde ! dit Aubameyang.

« Pour dire la vérité, j’essaie d’être un exemple, je pense que c’est la partie la plus importante d’être capitaine et d’essayer d’inspirer les jeunes de l’équipe mais aussi les personnes plus âgées. J’essaie de faire de mon mieux et de donner tout ce que je peux pour le club.

Alors que son mandat de capitaine a pris fin, Aubameyang a au moins conduit les Gunners à une FA Cup

« C’est le travail, quand vous êtes le capitaine, c’est le travail : vous devez le prendre, l’accepter et le gérer. C’est un beau travail, c’est le plus beau travail du football. Définitivement.

« Je pense que c’est vraiment important [to speak to the team] et je pense que tout le monde s’attend à ce que je communique beaucoup mais je suis un gars calme, un gars timide, mais ça va !

« J’essaie de m’améliorer là-dessus et j’essaie certainement de parler, surtout dans le vestiaire, je pense que c’est la partie la plus importante pour moi.

« J’essaie toujours d’être positif et de soutenir les gars. »

L’avenir d’Aubameyang est maintenant incertain après avoir revécu la capitainerie

Remarquablement, cette interview a été réalisée il y a moins d’un mois, montrant à quelle vitesse les choses peuvent changer dans le football.

Maintenant, l’ancien vainqueur du Soulier d’or de Premier League pourrait bien être sur le point de quitter le club après près de quatre ans à Arsenal.