Pierre-Emerick Aubameyang accusé de manquer de respect à ses coéquipiers d’Arsenal alors que Mikel Arteta le soutenait pour avoir donné l’exemple du capitaine des Gunners

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, pense que Pierre-Emerick Aubameyang a manqué de respect à ses coéquipiers en se présentant en retard pour la victoire 2-1 des Gunners sur Tottenham dimanche.

Le capitaine a été abandonné par le manager Mikel Arteta en raison d’un problème disciplinaire non spécifié, qui est largement considéré comme lié à sa ponctualité – ou à son absence.

Sky Sports / Twitter Aubameyang a été abandonné par Arteta après son arrivée tardive

Aubameyang a été photographié dans le trafic du nord de Londres vers midi avant le derby du nord de Londres à 16h30 et a regardé depuis le banc les Gunners venir par derrière pour battre leurs rivaux du nord de Londres.

Expliquant la décision, le manager Arteta a déclaré: «Il allait commencer le match. Nous avons eu un problème de discipline, nous avons tracé la ligne et nous passons à autre chose.

«Nous avons un processus que nous devons respecter pour chaque match et c’est tout.»

Abandonner le joueur de 31 ans aurait facilement pu se retourner contre lui, étant donné l’importance du match et le statut d’Aubameyang en tant que l’un des joueurs les plus cruciaux d’Arsenal.

Getty Images – Getty Arteta n’avait pas besoin d’Aubameyang à la fin

Cependant, Parlour était ravi de voir Arteta mettre cela de côté pour envoyer un message au reste de l’équipe.

« Je suis totalement d’accord avec Mikel Arteta, personne n’est plus grand que l’équipe », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal lors de l’émission Sports Breakfast.

«Je sais qu’Aubameyang est un joueur très important, capitaine aussi, vous devez montrer l’exemple.

«Il n’y a aucune excuse pour être en retard. Je pense qu’Arteta a fait une très bonne interview après le match, en disant que c’est réglé et qu’Aubameyang est disponible pour jeudi. L’affaire est close.

«C’est ce que tu dois faire, ça reste dans le vestiaire.

«Pourquoi Mikel Arteta devrait-il commencer à ouvrir une boîte de vers? Le public n’a pas besoin de savoir.

AFP Martin Odegaard et Alexandre Lacazette ont frappé alors que les Gunners battaient leurs rivaux

«Tout le monde aura un peu peur maintenant, sachant qu’il ne peut pas être en retard. S’il s’en tire et que quelqu’un d’autre est en retard et qu’il se fait larguer, alors il y a un problème dans le vestiaire.

«Je pense que c’était la bonne chose à faire. Cela aurait pu mal tourner, mais vous avez marqué votre autorité et dit que vous ne pouvez pas faire cela.

« Je pense que c’est aussi irrespectueux envers les autres joueurs. »

Il est entendu qu’Aubameyang recevra également une amende pour son retard car ce n’est pas la première fois.

L’ancien propriétaire du Crystal Palace, Simon Jordan, a convenu qu’Arteta avait tout à fait raison de punir Aubameyang et de le laisser hors du derby du nord de Londres.

Jordan a déclaré: «Les gens acceptent que le grand talent s’accompagne d’un caractère parfois imparfait. Vous regardez tous ces grands talents mercuriels comme George Best et Alex Higgins.

«Dans une certaine mesure, vous vous y adonnez, mais quand cela commence à compromettre le professionnalisme et à donner l’exemple aux autres, vous devez y faire face.»