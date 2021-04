Pierre-Emerick Aubameyang aurait dû être démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal, insiste Jamie O’Hara, qui se transforme en Gunners “ complètement médiocres ”

Jamie O’Hara s’est de nouveau attaqué à Arsenal et pense que Pierre-Emerick Aubameyang aurait dû être démis de ses fonctions de capitaine. le mois dernier.

Les Gunners ont enduré une saison à oublier et occupent actuellement la neuvième place de la Premier League avant un affrontement serré en Ligue Europa avec Slavia Prague jeudi soir – qui est en direct sur talkSPORT.

O’Hara n’a pas retenu sa critique d’Aubameyang et d’Arsenal

Aubameyang n’a marqué que neuf buts en Premier League à ce jour en 2020/21 et a fait sensation lorsqu’il a été photographié coincé dans la circulation avant le derby du nord de Londres avec Tottenham le 14 mars.

Et s’exprimant lors du petit-déjeuner de jeudi, l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara a laissé déchirer l’international gabonais qui, selon lui, ne devrait pas faire partie du onze de départ d’Arsenal.

«Il ne devrait pas jouer, il n’est pas assez bon. Il a été pauvre cette saison, il ne produit pas pour l’équipe », a déclaré O’Hara.

«Ce n’est pas un leader. Il est censé être le capitaine – mais il arrive tard.

«Il ne donne pas l’exemple et Arsenal est une meilleure équipe quand il ne joue pas. Il n’est plus leur meilleur joueur.

.

Arsenal aurait terminé 16e sans les buts d’Aubameyang la saison dernière

Arsenal avec et sans Aubameyang

Darren Bent et Jamie O’Hara ont tous deux affirmé sur talkSPORT cette semaine qu’Arsenal était meilleur sans Pierre-Emerick Aubameyang – et les statistiques de cette saison soutiennent la paire …

Avec: W9, D5, L11 – taux de victoire de 36%

Sans: W4, D1, L1 – taux de victoire de 66,6%

O’Hara dit que s’il était à la place du manager Mikel Arteta, le brassard se serait détaché.

«Ouais, je voudrais [stripped him as captain]. Je l’aurais enlevé de lui. Et dites que vous n’êtes pas le capitaine parce que vous arrivez tard, vous n’êtes pas le leader sur le terrain et vous ne jouez pas.

«Votre capitaine est la personne qui est soit votre meilleur joueur semaine après semaine, soit vous êtes le leader sur le terrain. Aubameyang n’est aucun d’eux.

Et s’exprimant dans la même émission plus tôt cette semaine, Darren Bent a fait écho aux sentiments d’O’Hara concernant le rôle d’Aubameyang dans l’équipe actuelle des Gunners.

Il a expliqué: «Parfois, c’est comme s’ils jouaient avec 10 hommes. Alors qu’avec [Alexandre] Lacazette – il ne marquera peut-être pas autant de buts que Aubameyang – mais je pense qu’il offre beaucoup plus.

«C’est en termes de jeu de hold-up et d’amener les gens dans le jeu, donc pour moi, Arsenal a parfois l’air mieux sans lui. [Aubameyang].

Bent pense que c’est comme si Arsenal jouait avec 10 hommes quand Aubameyang est sur le terrain

«Et c’est comme ça que ça devrait être avec un capitaine. En tant que capitaine, vous devriez être pratiquement imbattable – en termes d’attitude – et même s’ils ne jouent pas bien, ils travaillent toujours dur pour l’équipe.

«Donc, vous iriez même s’il n’a pas son meilleur match, il a toujours une influence sur le reste de l’équipe.

“Et je pense un peu comme, parfois, le capitaine d’Aubameyang, mais ils jouent toujours avec 10 hommes.”

Pendant ce temps, O’Hara ne voit pas la fortune d’Arsenal changer de sitôt et pense qu’ils sont destinés à rester coincés dans la médiocrité pour les années à venir.

.

Arteta connaît une première saison complète difficile en gestion

Il a ajouté: «Ils obtiennent un résultat contre une équipe pauvre comme Sheffield United et c’est comme ‘oh ouais, Arteta fait un excellent travail.

«Ils ont été si moyens et si pauvres cette saison que c’est une blague.

«Il s’agit du club de football d’Arsenal dont nous parlons – l’un des plus grands clubs du monde.

«Ils sont des milles derrière tout le monde. C’est juste une équipe complètement médiocre maintenant qui va terminer huitième ou neuvième chaque saison.