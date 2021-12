Arsenal a confirmé que Pierre-Emerick Aubameyang avait été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal à la suite de son manquement disciplinaire la semaine dernière. Il a été exclu de l’équipe lors de leur victoire 3-0 à domicile contre Southampton samedi.

Le club a également confirmé que l’attaquant de 32 ans ne serait pas pris en compte pour la sélection pour son match contre West Ham mercredi.

Pierre-Emerick Aubameyang déchu de son poste de capitaine d’Arsenal

Le point sur Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal (@Arsenal) 14 décembre 2021

Déclaration du club

La déclaration d’Arsenal disait : « Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas pris en compte pour la sélection pour le match de mercredi contre West Ham United.

« Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons tous établies et convenues. »

Ils ont ajouté: « Nous sommes pleinement concentrés sur le match de demain. »

L’incident

La décision soudaine de Mike Arteta de sanctionner son joueur le plus ancien fait suite au retour d’Aubameyang un jour supplémentaire en retard de son voyage en France. Il était censé revenir mercredi, mais a pris l’avion jeudi matin avant de se présenter à l’entraînement.

Bien que l’on pense que le joueur est arrivé à l’heure, le point de vue d’Arsenal est que le problème s’était déjà produit. La confusion des protocoles de Covid-19 signifiait qu’Aubameyang pensait que passer un test avant le départ était suffisant. Cependant, la dernière série de directives indique que vous devez enregistrer un test PCR négatif de manière isolée avant de vous rendre n’importe où, y compris sur le lieu de travail.

Comme l’a rapporté ., les règles du voyage étaient clairement énoncées et le joueur les avait enfreintes – contestant ceux qui ont dit que cela aurait pu être mieux communiqué par le club. Ils ont également confirmé vendredi que son tatouage, qui a circulé sur les réseaux sociaux, ne faisait pas partie de la violation et aurait de toute façon été effectué.

L’un des fondements du règne de deux ans d’Arteta est la discipline accrue qu’il exige de ses joueurs. Cet incident est un autre exemple d’Arteta qui impose la loi et son autorité à son équipe.

Saison troublée pour Aubameyang

La première moitié de saison a été une période à oublier pour Aubameyang. Il n’a marqué que quatre buts en championnat en 14 apparitions. En Ligue Europa, il a un meilleur ratio buts / matchs avec trois buts en huit apparitions.

Néanmoins, ce dernier bilan à lui seul ne cache pas les mésaventures de l’attaquant. Aubameyang s’est rendu coupable d’avoir raté trop souvent des occasions nettes.

Les critiques sont de plus en plus nombreuses au cours de la saison et elles se sont intensifiées car Aubameyang est le joueur le mieux payé d’Arsenal. Son contrat de trois ans, signé en septembre 2020, s’élève à 55 millions de livres sterling au total.

L’avenir de la relation entre Arsenal et Aubameyang sera un jalon dans le règne d’Arteta. C’est de loin la plus grande déclaration qu’il ait faite à son équipe, aux fans d’Arsenal et aux médias.

Pour Aubameyang, ce sera soit un nouveau départ au club qu’il veut être une « légende », soit le dernier clou de son passage aux Emirats.

