Pierre-Emerick Aubameyang envoie un message de classe à Bukayo Saka après la défaite de l’Angleterre

Bukayo Saka a reçu le soutien de son capitaine d’Arsenal après la douloureuse défaite de l’Angleterre contre l’Italie (Photo: Instagram / .)

Pierre-Emerick Aubameyang a offert son soutien à Bukayo Saka après que le penalty manqué de son coéquipier d’Arsenal ait vu l’Italie couronnée championne d’Europe à Wembley.

Le joueur de 19 ans a renforcé sa réputation naissante au cours de l’Euro 2020, devenant un nom familier après une série d’affichages étincelants.

Saka a été présenté comme remplaçant en deuxième mi-temps lors de la finale de dimanche à Wembley et a été contraint de tirer le penalty décisif après que l’arrêt de Jordan Pickford sur Jorginho a maintenu l’Angleterre en vie.

Le football peut être si cruel. Mais pour votre personnalité. Pour votre personnage. Pour votre bravoure… Nous serons toujours fiers de vous. Et nous ne pouvons pas attendre de vous revoir parmi nous, @BukayoSaka87 â??¤ï¸?? pic.twitter.com/a6fVTb0y1j – Arsenal (@Arsenal) 11 juillet 2021

Malheureusement pour Saka, Gianluigi Donnarumma a deviné correctement, a plongé à sa gauche et a paré les efforts du jeune pour déclencher des scènes de joie pour l’Italie et de dévastation totale pour l’Angleterre.

Aubameyang a joué un rôle clé dans le développement de Saka, lui conférant même son surnom de Little Chili, et s’est immédiatement rendu sur Instagram pour offrir à son ami proche quelques mots de sagesse.

Il a écrit : ” Fier de toi mon petit frère. Cela va construire votre succès, vous verrez.



Gianluigi Donnarumma a sauvé le penalty de Bukayo Saka lors de la fusillade (Photo: .)

Le compte Twitter officiel d’Arsenal, quant à lui, a ajouté: “Le football peut être si cruel. Mais pour votre personnalité. Pour votre personnage. Pour votre bravoure… Nous serons toujours fiers de vous.

« Et nous avons hâte de vous revoir parmi nous. »

Le skipper anglais Harry Kane était l’un des deux seuls joueurs anglais à se convertir lors de la fusillade, mais il a absous ses coéquipiers de tout blâme dans son interview d’après-match.

“Vous devez garder la tête haute”, a déclaré Kane. «Ça a été un tournoi fantastique. N’importe qui peut rater un penalty. On gagne ensemble, on perd ensemble.

«Nous allons apprendre et grandir à partir de cela. Ces garçons vont grandir et cela nous donnera plus de motivation pour la coupe du monde l’année prochaine.’

