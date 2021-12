Pierre Emerick Aubameyang indisponible pour Arsenal contre Leeds alors que le manager Mikel Arteta continue de laisser l’ancien capitaine hors de son équipe pour manquement à la discipline

Pierre-Emerick Aubameyang ne sera à nouveau pas disponible pour la sélection pour le choc d’Arsenal en Premier League avec Leeds, a confirmé le manager Mikel Arteta.

Aubameyang a été démis de ses fonctions de capitaine des Gunners sans cérémonie la semaine dernière à la suite de sa deuxième infraction disciplinaire de l’année.

Aubameyang a perdu le brassard après son deuxième délit cette année

Arteta a pris la décision difficile à la suite de deux manquements disciplinaires inacceptables

L’attaquant est rentré tard d’un voyage en France pour rendre visite à sa mère, ce qui a conduit Arteta à prendre le brassard et à retirer Aubameyang de son équipe pour une victoire 2-0 sur West Ham.

Cette punition s’étendra désormais au match contre Leeds à Elland Road samedi, avec de nombreuses spéculations selon lesquelles l’international gabonais pourrait quitter le club lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira le 1er janvier.

« Non, il n’est pas disponible pour la sélection », a déclaré Arteta.

On lui a ensuite demandé si Aubameyang avait un avenir au club, ce à quoi il a répondu: « Pour ce match, il n’est pas disponible pour la sélection. »

Lacazette a pris le brassard et pourrait le garder après avoir mené l’équipe à une grande victoire

Son collègue attaquant Alexandre Lacazette a pris le brassard pour l’impressionnante victoire d’Arsenal sur West Ham et a présenté une performance globale confiante alors que les Gunners se hissaient à la quatrième place du classement.

Lacazette partagera le brassard avec l’ancien capitaine Granit Xhaka pour le moment, Arteta faisant toujours face aux retombées de la violation disciplinaire d’Aubameyang.

Arteta a été interrogé sur la situation unique du partage de la responsabilité de leadership et a soutenu ses joueurs seniors pour continuer à diriger le groupe.

« Ça dure depuis des mois et je suis vraiment content d’eux », a-t-il déclaré.

Xhaka dirigera l’équipe avec Lacazatte, bien qu’il ait déjà été dépouillé du brassard pour avoir frappé des supporters

« J’ai toujours cru, et dans beaucoup d’équipes dans lesquelles j’ai été, nous avons toujours un groupe de joueurs qui étaient chargés de prendre des décisions dans le vestiaire et de communiquer avec le staff technique et le club et de les transmettre à nos supporters. .

« En fin de compte, cette décision a été transmise par une personne qui était le capitaine, mais la décision n’a pas été prise par une seule personne. »

