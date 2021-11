Pierre-Emerick Aubameyang marquera pour la première fois à 25/1 avec la nouvelle offre client de 888Sport

Arsenal affrontera Watford ce week-end pour son affrontement en Premier League et les deux équipes se disputeront la victoire.

Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal ont un excellent bilan contre les Hornets, mais les visiteurs ont leur nouveau manager Claudio Ranieri qui cherche à renverser la vapeur.

Aubameyang a marqué à domicile pour quatre matches avec 888Sport – Aubameyang a marqué le premier – 25/1*

Claudio Ranieri est revenu en Premier League le mois dernier pour gérer Watford afin de tenter de les sauver de leur début de saison périlleux.

Mais ils devront espérer que l’attaquant vedette d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ne marque plus contre eux.

L’international gabonais a marqué six fois contre les Hornets en seulement cinq apparitions, quatre se terminant par des victoires et une par match nul.

Arsenal est également sur une forme spectaculaire après un début de saison terrible, Mikel Arteta a posé un ultimatum pour reprendre le chemin de la victoire ou faire face au sac.

Depuis lors, ils sont invaincus lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, dont deux nuls en Premier League et cinq victoires.

Les Gunners sont également invaincus face aux visiteurs lors de leurs cinq derniers matches dont quatre victoires, toutes en championnat.

Après la défaite 5-0 des Hornets contre Liverpool, Ranieri a réussi à remporter sa première victoire en marquant cinq contre Everton en octobre, mais a perdu contre Southampton la dernière fois.

Ils affrontent maintenant les Gunners en forme qui sont après une nouvelle montée dans le classement.

Watford n’est qu’à trois points de la zone de relégation après trois défaites lors de ses quatre derniers matchs.

