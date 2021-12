Darren Bent pense que Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas la « faim et le désir » de reproduire les réalisations de Cristiano Ronaldo dans le jeu moderne.

Le talisman de Manchester United a marqué un doublé pour vaincre Arsenal jeudi lors d’un match passionnant à Old Trafford pour marquer ses 800e et 801e buts dans le football professionnel.

Ronaldo tire toujours à l’âge de 36 ans

Depuis ses 30 ans, Ronaldo a inscrit 338 buts et 80 passes décisives en 377 matchs, un exploit remarquable étant donné qu’il a continué à jouer au plus haut niveau avec le Real Madrid et la Juventus avant son retour à Old Trafford.

Inversement, Aubameyang a flatté de tromper ces dernières semaines et a été emmené par Mikel Arteta avec 11 minutes à jouer et les Gunners ayant besoin d’un coup pour modifier le score de 3-2.

Le joueur de 32 ans a déjà raté six bonnes occasions cette saison, dont deux pénalités manquées, et n’a inscrit que quatre buts en 13 matches cette saison.

Aubameyang a signé un accord lucratif de trois ans d’une valeur d’environ 55 millions de livres sterling en 2020 pour mettre fin aux spéculations sur son avenir, mais n’a également marqué que 10 buts la saison dernière, ce qui suggère qu’il existe un problème de mensonge plus profond.

Aubameyang a été exclu du match par Lindelof

Et l’ancien attaquant d’Aston Villa et de Tottenham Hotspur, Bent, pense que la disparité dans l’éthique de travail des deux joueurs crée un contraste saisissant.

Il a déclaré sur Drive: « Quand vous regardez Aubameyang et Ronaldo, l’une des plus grandes différences pour moi est la faim et le désir.

« Je regarde Ronaldo et il est absolument affamé de marquer des buts. »

« On a 37 ans », a ajouté Bent. « Quel âge a Aubameyang, 33 ans ? Je comprends que.

Ronaldo défie les critiques chaque semaine

« Il n’est pas le plus grand à cause de sa faim, c’est à cause de ses capacités. Vous pouvez avoir faim de marquer des buts.

«Mais je regarde parfois Aubameyang et il n’est pas dans la surface, il y a des moments où il se fait battre par les défenseurs.

« Écoutez, son plus grand attribut est son rythme. Il y a donc des moments où Arsenal a du mal dans les matchs, que devez-vous faire ?

« Vous devez le couper par-dessus, le faire rouler le long du canal et le laisser utiliser son rythme et faire monter Arsenal sur le terrain. C’est comme s’il ne faisait même pas ça parfois.

« Comme le ballon est passé à côté, il n’est pas dans la surface. Parfois, il y a eu des occasions où il a porté Arsenal sur son dos – pré-contrat.

« La finale de la coupe, le début de la saison suivante, il portait Arsenal sur son dos et il était fantastique.

« Ce joueur n’est pas le même joueur que vous voyez aujourd’hui. »