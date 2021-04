Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas content à Arsenal et les Gunners jouent mieux sans lui alors que Darren Bent défend le patron sous le feu Mikel Arteta

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, n’est PAS heureux au club.

Selon l’ancien attaquant de la République d’Irlande et de Leicester, David Connolly.

Aubameyang n’a pas réussi à reproduire la forme de la saison dernière

Aubameyang a eu du mal à obtenir une forme cohérente après avoir marqué neuf buts en 25 matches de Premier League avec Arsenal languissant à la 10e place cette saison.

Le capitaine des Gunners a également été renvoyé sur le banc lors de la victoire 2-1 du mois dernier contre Tottenham pour s’être présenté en retard à une réunion d’équipe d’avant-match.

Connolly pense qu’Aubameyang n’est pas dans le bon état d’esprit pour le moment.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il est impossible qu’Aubameyang soit heureux. Son langage corporel, quittant le stade tôt [after beating Tottenham].

«Il veut jouer au milieu. C’est le problème. Contre Liverpool, il ne voulait pas suivre Trent Alexander-Arnold sur le bord de sa surface.

Aubameyang a été récompensé par un nouveau contrat de trois ans en début de campagne après avoir marqué 29 buts la saison dernière.

Mais le fan d’Arsenal, Darren Bent, a admis que les Gunners avaient parfois mieux joué sans le joueur de 31 ans cette saison.

Arsenal aura besoin d’Aubameyang à son meilleur pour remporter la Ligue Europa cette saison

Il a dit: «Il est le capitaine parce qu’il est leur meilleur joueur. Pendant les négociations contractuelles, il jouait sans doute aussi bien que n’importe qui, ils devaient le garder.

«Quand il a eu le brassard pour la première fois, il a vraiment intensifié ses efforts, il a remporté la FA Cup. Il a obtenu le nouveau contrat en début de saison.

«Maintenant, si vous voulez être capitaine, vous devez être quasiment imparable.

«Parfois, Arsenal avait l’air tellement mieux sans qu’il soit dans l’équipe.»

Pendant ce temps, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a subi des pressions pour la mauvaise campagne nationale de son équipe.

Le dernier revers des Gunners est survenu contre le Slavia Prague alors que le club tchèque a sauvé un match nul 1-1 avec un égaliseur à la 93e minute lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa jeudi.

Mais Bent insiste sur le fait que le blâme ne peut pas être imputé uniquement à Arteta.

Il a expliqué: «Arteta a montré qu’il pouvait gérer ce groupe de joueurs et les amener à des niveaux où ils pouvaient être très bons.

Arteta vit sa première saison complète en management

«Il a déjà remporté un trophée. Il a battu Manchester et Chelsea [on the way to winning the FA Cup last season], ce n’est pas un hasard.

«Même cette saison, les performances contre Manchester United, Leicester, Spurs [this season].

“Les joueurs doivent prendre un peu de blâme, vous ne pouvez pas simplement tout mettre sur Arteta.”