Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, n’est « pas un leader » sur ou en dehors du terrain pour Arsenal et ses mauvaises performances ont été une énorme raison derrière les difficultés du club cette saison.

Mikel Arteta a même été mis au défi de dépouiller le skipper du brassard, l’ancien ailier des Gunners Jermaine Pennant et l’ancien homme de Tottenham Jamie O’Hara ayant leur mot à dire sur l’attaquant raté.

Aubameyang a été arrêté pour Arsenal tout au long de cette saison

Cela a été une campagne difficile pour Aubameyang. Le joueur de 31 ans a signé un nouveau contrat lucratif en septembre, après avoir joué un rôle crucial dans la victoire d’Arsenal en FA Cup six semaines plus tôt, et a également été nommé capitaine du club après avoir conduit l’équipe à l’argenterie.

Mais il a eu du mal depuis, n’ayant marqué que neuf buts en Premier League cette saison, tandis que son leadership dans le vestiaire a également été remis en question.

Arsenal accueille Liverpool samedi soir – avec commentaires EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT – et le match pourrait voir Aubameyang revenir dans le onze de départ après avoir été abandonné par Arteta avant la trêve internationale.

L’as gabonais a été exclu du derby du nord de Londres contre Tottenham le mois dernier après être arrivé tard dans le match, et bien qu’il soit revenu dans l’équipe lors de leur prochain match contre West Ham, il s’est retrouvé expulsé avec les Gunners poursuivant le match après un autre. mauvais affichage.

Arsenal a ensuite réussi à marquer pour porter le score à 3-3, sauvant un point après avoir été 3-0 au stade de Londres, l’attaquant ayant alors une autre puanteur en Ligue Europa.

Ce fut une chute de grâce étonnante pour le leader, ayant été l’homme principal du club depuis son arrivée du Borussia Dortmund en janvier 2018.

sports du ciel

Aubameyang a été exclu de l’équipe d’Arsenal après être arrivé tard au derby du nord de Londres le mois dernier

Et O’Hara dit qu’il est un mauvais choix en tant que capitaine d’Arsenal, affirmant qu’il y a deux façons de diriger une équipe – et il n’est ni l’un ni l’autre.

« Il y a deux façons d’être capitaine, à mon avis », a déclaré l’ancien milieu de terrain des Spurs.

«L’un, et je reviens à l’époque où je jouais pour les Spurs, était Ledley King. Il ne parlait pas, ce n’était pas quelqu’un qui vous tenait par la peau du cou, ce n’était pas Roy Keane, mais il a montré l’exemple dans ses performances sur le terrain.

«Je pense que vous pouvez être capitaine en faisant cela. Vous pouvez être un leader sur le terrain, vous donnez 100%, vous êtes toujours le meilleur joueur, et Ledley était le numéro un, s’il était en forme, il jouerait.

«Ensuite, vous avez l’autre capitaine comme Roy Keane, comme Steven Gerrard, qui vous attraperait par la peau du cou.

«Robbie Keane, même s’il jouait à l’avant, c’était quelqu’un qui venait et s’assurait chaque jour que tu y étais à l’entraînement, il s’assurait chaque jour que tu étais à ton meilleur, et quand tu ne l’étais pas au mieux, il vous le dirait franchement.

«Je regarde juste Aubameyang et je ne pense pas qu’il soit ce type.

Perry Groves défend Pierre-Emerick Aubameyang qui, selon lui, a prouvé que Jamie Redknapp avait tort après qu’un expert a déclaré que l’homme d’Arsenal avait « dépassé »

«La saison dernière, il a montré l’exemple sur le terrain juste avec sa façon de jouer, et je pense que vous pouvez être capitaine en faisant cela… mais il ne l’a pas fait cette saison.

«Je pense que c’est une grande décision pour Arteta cet été, ou même plus tôt que cela, de l’enlever peut-être.

Pennant, ancien joueur d’Arsenal, est d’accord, affirmant qu’il ne se compare pas au meilleur skipper sous lequel il ait jamais joué – la légende de Liverpool, Steven Gerrard.

« Aubameyang a obtenu le brassard sur ses performances des saisons précédentes, en raison de beaucoup de buts et d’être un favori des fans », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Avec les difficultés que traverse Arsenal, je pense que c’est la raison pour laquelle il a été nommé capitaine, pas parce qu’il est un leader en dehors du terrain.

«Je ne pense pas non plus qu’il soit un leader sur le terrain. Non seulement il ne marque pas, mais il arrive en retard, il se fait larguer – en tant que capitaine, vous ne devriez pas faire ça.

Aubameyang n’a pas les compétences en leadership nécessaires pour être un capitaine de haut niveau en Premier League, selon O’Hara et Pennant

«Je jetterais toujours Steven Gerrard dans cette conversation, car il donnait l’exemple et vous ne le verriez jamais arriver en retard, vous ne le verriez jamais se faire abandonner pour des délits sur le terrain ou en dehors du terrain.»

Et l’hôte de talkSPORT, Tony Cascarino, pense que le manque de forme d’Aubameyang devant les buts est une énorme raison derrière les luttes des Gunners ce trimestre, avec l’équipe d’Arteta actuellement NEUVIÈME dans le tableau.

« Il n’y a aucune raison pour que vous pensiez qu’Aubameyang n’obtiendrait pas de buts régulièrement comme il l’a fait la saison dernière, car il a fait toute sa carrière », a déclaré l’ancien buteur de Chelsea et de la République d’Irlande.

«Mais si vos attaquants se décomposent soudainement et que vous luttez en équipe, vous perdez des points, vous perdez des matchs.

«Il est évident qu’Arsenal a besoin de lui pour être le joueur qu’il était la saison dernière, mais il ne l’a fait qu’en de rares occasions cette saison.

« Il a été très décevant cette saison dans la façon dont il a joué, très peu d’impact et évidemment le ratio de buts a chuté de manière alarmante. »