Pierre-Emerick Aubameyang recrée la célébration emblématique de la glissade du genou de Thierry Henry alors que la légende d’Arsenal regarde les Gunners battre Tottenham aux côtés du propriétaire de Spotify, Daniel Ek

in

Les droits de vantardise du nord de Londres appartiennent à Arsenal alors qu’ils ont fait exploser Tottenham en première mi-temps pour sceller une victoire 3-1 à l’Emirates Stadium.

Arsenal est entré à la mi-temps 3-0 grâce aux buts d’Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka.

Les choses n’auraient pas pu mieux se passer pour Mikel Arteta et Arsenal

Le match était presque terminé lorsque Saka a mis Arsenal 3-0 en 36 minutes

C’était une belle performance d’Arsenal mais c’est le but d’Aubameyang qui aurait donné le plus de plaisir aux fans.

Après avoir inscrit le retrait de Smith Rowe à la maison, le capitaine d’Arsenal a célébré à genoux devant les fidèles itinérants des Spurs, un peu comme lorsque Thierry Henry l’a fait à Highbury après avoir marqué contre les Spurs en novembre 2002.

Henry était en fait présent au derby du nord de Londres, qui a vu Heung-min Son marquer un but de consolation pour les Spurs à la fin de la seconde mi-temps.

Le Français était assis dans les tribunes à côté du propriétaire de Spotify, Daniel Ek, un fan d’Arsenal de longue date qui a déjà été lié à l’achat du club du propriétaire impopulaire Stan Kroenke.

La ressemblance est troublante

Twitter @JPW_NBCSports

Ek (à droite) a été lié à une prise de contrôle d’Arsenal aux côtés d’un groupe d’anciens joueurs, dont Henry

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.