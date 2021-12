Pierre-Emerick Aubameyang rejoint la longue liste de capitaines maudits d’Arsenal, Robin van Persie et William Gallas n’ayant pas honoré un brassard porté fièrement par Thierry Henry et Patrick Vieira

La hache de Pierre Emerick Aubameyang en tant que capitaine d’Arsenal avait un air d’inévitabilité à ce sujet, non seulement à cause des tensions croissantes entre lui et le manager Mikel Arteta.

Arteta a fait l’appel après la deuxième infraction disciplinaire d’Aubameyang de l’année, mettant fin à son mandat de deux ans en tant que capitaine des Gunners de manière sans cérémonie.

Nous ne reverrons plus Aubameyang avec le brassard, et il y a une chance qu’il ne porte même pas un autre maillot d’Arsenal

Un retour tardif d’un voyage de retour a suivi un incident antérieur avant le derby du nord de Londres, laissant Arteta avec une décision difficile à prendre.

L’Espagnol a fait les gros titres, mais en tant qu’ancien capitaine d’Arsenal lui-même, Arteta sait à quel point le brassard peut être une malédiction.

Des grands du club tels que Tony Adams, Patrick Vieira et Thierry Henry ont dirigé le club de chaque côté du millénaire de manière légendaire, mais après le départ d’Henry pour Barcelone en 2007, le brassard n’a pas réussi à trouver un biceps digne de son honneur.

William Gallas a pris le relais d’Henry, mais n’a duré qu’un an après qu’une interview douteuse dans laquelle il a critiqué ses coéquipiers l’a vu abandonné par Arsène Wenger, et remplacé plus tard en tant que leader de son équipe.

Gallas perd son honneur malgré des débuts prometteurs

Thierry Henry est le dernier joueur d’Arsenal à faire la fierté du brassard

Cesc Fabregas était le remplaçant naturel et celui que tout le monde voulait après être sorti de l’académie du club en tant que talent de classe mondiale, mais malgré deux ans à établir la norme à la barre, les choses se sont terminées de manière lamentable en 2011.

Il a forcé un déménagement au club d’enfance de Barcelone après quelques encouragements douloureux de ses coéquipiers espagnols, et a encore entaché sa réputation de légende des Gunners en rejoignant plus tard ses rivaux Chelsea.

Fabregas était le capitaine que tous les fans d’Arsenal voulaient

Mais son tapotement auprès de ses coéquipiers espagnols laisse toujours un goût amer

Le rôle de leader a ensuite été confié à Robin van Persie, qui menait la charge pour le trophée du club avec des buts imparables, mais les choses se sont avérées encore pires qu’avec son prédécesseur.

Van Persie a fait de son mieux en tant que capitaine avec 37 buts en 48 matchs, mais le club ayant échoué dans toutes les compétitions, le Néerlandais a forcé un transfert à Manchester United, qu’il a propulsé à la gloire de la Premier League lors de sa première saison à Old Trafford.

Van Persie a marqué 30 buts en championnat en une saison avec le brassard, mais a terminé sans argenterie

Il est parti pour les trophées, et malgré beaucoup de colère, il a donné raison avec une victoire au titre

Alors que van Persie soulevait son premier titre de champion, Thomas Vermaelen avait repris son rôle dans le vestiaire entre 2012 et 2014, mais il est rapidement devenu une autre star à se laisser tenter par Barcelone et est parti en Espagne et a remporté la Ligue des champions en 2015. .

Puis vint le séjour de deux ans d’Arteta, suivi de celui de Per Mertesacker de 2016 à 2018, mais tous deux passèrent plus de temps sans brassard qu’avec, le premier n’ayant commencé que 8% des matchs de championnat et le second seulement 6%. , selon whoscored.

Vermaelen a remporté l’honneur mais a ensuite été tenté par Barcelone

Mertesacker était considéré comme une tête stable dans le vestiaire, mais a plutôt passé la plupart de son temps sur la table de traitement

Arsenal est allé avec un autre centre de Laurent Koscielny mais son mandat de neuf ans au club s’est terminé de manière amère

Laurent Koscielny, légèrement moins sujet aux blessures, a ensuite obtenu le poste, mais est devenu un autre joueur pour se frayer un chemin hors du club lorsqu’il a mis fin à un séjour de neuf ans avec Arsenal en rejoignant Bordeaux après avoir refusé de participer à la pré-saison à venir. de la campagne 2019/20.

Un bref passage pour Granit Xhaka sous Unai Emery s’est terminé de manière embarrassante lorsqu’il a riposté aux fans d’Arsenal qui se sont moqués de lui alors qu’il était remplacé contre Crystal Palace en 2019, retirant sa chemise et maltraitant les fans.

Le sort de Xhaka en tant que capitaine s’est terminé par une crise de colère qui pourrait mettre fin à sa carrière, mais le milieu de terrain reste toujours au club

Aubameyang a dominé les quatre derniers de la FA Cup et ressemblait à l’homme pour diriger le club vers l’avant, mais les choses ont rapidement changé

Emery a nommé Aubameyang comme successeur naturel alors qu’il dirigeait l’équipe avec ses objectifs un peu comme van Persie, et il a pris un bon départ dans la vie sous Arteta, remportant presque à lui seul une FA Cup et un Community Shield à son nouveau patron.

Ce qui a suivi a été une misérable descente pour un homme qui a été l’un des meilleurs tireurs d’élite européens au cours de la dernière décennie, ses chances de retrouver ce statut étant sérieusement mises en doute.

Pour Arteta cependant, les choses semblent tout aussi compliquées, avec aucun candidat hors concours pour sa toute première nomination de capitaine, la malédiction du brassard Emirates peut s’avérer impossible à éviter.

Liste des capitaines d’Arsenal à l’époque des Emirats

2005–2007 Thierry Henri

2007–2008 Guillaume Gallas

2008–2011 Cesc Fabregas

2011–2012 Robin van Persie

2012–2014 Thomas Vermaelen

2014-2016 Mikel Arteta

2016–2018 Par Mertesacker

2018–2019 Laurent Koscielny

Granit Xhaka 2019

2019-2021 Pierre-Emerick Aubameyang

